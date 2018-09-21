Наводнение, красная карточка Роналду и аллигаторы как домашние питомцы

Смотрите самые яркие события недели в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте с 14 по 19 сентября состоялась выставка продукции белорусских производителей Made in Belarus.
Грандиозный концерт на площади перед Национальным театром имени Алишера Навои стал одним из крупнейших музыкальных событий этой осени.
В эту страну не так уж просто въехать посторонним, а выбраться за ее пределы большинству местных жителей по факту невозможно.
Узбекский автопроизводитель пересмотрел правила продажи своей продукции. Ранее ту или иную модель или конкретную машину можно было приобрести лишь там, где она была в наличии.
Запоминающимися событиями на этой неделе стали презентация клипа Лолы с участием паралимпийцев, новые камеры на дорогах Ташкента и прием в школы по системе "одного окна".
Средства Азиатского банка развития планируется направить на развития системы водоснабжения, совершенство транспортной инфраструктуры, поддержку сельского хозяйства и других отраслей производства.
В Казахстане все готово для первой процедуры химической кастрации педофила. На нее выделено 9,5 миллиона тенге или 27 тысяч долларов в год
Нового главу Верховного суда изберут 22 сентября.
Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
В Белоруссии обсуждают административную реформу: вместо районов создать волости, сельсоветы упразднить
Мастера-часовщики еще восстанавливают колокол башенных часов в Сухуме, но уже в воскресенье жители столицы смогут услышать бой курантов
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото
Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь
При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной
Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Пока все гарантии в руках президента Додона
В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
В Казахстане все готово для первой процедуры химической кастрации педофила. На нее выделено 9,5 миллиона тенге или 27 тысяч долларов в год
Нового главу Верховного суда изберут 22 сентября.
Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов