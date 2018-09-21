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Наводнение, красная карточка Роналду и аллигаторы как домашние питомцы

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© REUTERS /
Стадо овец перегородило дорогу машине в Синьцзянский автономном округе, Китай

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