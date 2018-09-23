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Автомобильное царство: как собирают грузовики и автобусы MAN

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  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
  • Сборка автомобилей Man
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В городе Джамбай Самаркандской области с 2012 года производится сборка грузовиков и автобусов MAN.

В городе Джамбай Самаркандской области с 2012 года производится сборка грузовиков и автобусов MAN.

На предприятии трудятся несколько сотен сотрудников. Завод выпускает до трех тысяч единиц техники в год.

Теги:
Самаркандская область, Узбекистан, автомобиль, автобус, грузовик



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