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Готовь платье зимой: весенне-летние коллекции на Неделе моды в Милане

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  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
  • Неделя моды в Милане
© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA
Модели во время показа модного дома Etro.

Неделя моды проходит в Милане с 1979 года, шоу дизайнеров со всего мира украшают город каждые полгода.

Выступающая главным организатором события Национальная палата моды Италии очень патриотична, поэтому 85% модных домов, принимающих участие в Неделе, представляют местные бренды.

Показы женских коллекций проходят феврале и сентябре, мужских - в январе и июне.

Неделя моды в Милане традиционно собирает в Италии сотни модных редакторов, журналистов, стилистов, фэшн-критиков и других экспертов индустрии со всего мира. Мэтры моды показывают, каким они видят предстоящий сезон.

Самые яркие кадры с показов коллекции весна-лето - 2019 в рамках Недели моды в Милане смотрите в фотоленте Sputnik.




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Неделя моды в Милане
Готовь платье зимой: весенне-летние коллекции на Неделе моды в Милане
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