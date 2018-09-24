Готовь платье зимой: весенне-летние коллекции на Неделе моды в Милане

Неделя моды проходит в Милане с 1979 года, шоу дизайнеров со всего мира украшают город каждые полгода.

Выступающая главным организатором события Национальная палата моды Италии очень патриотична, поэтому 85% модных домов, принимающих участие в Неделе, представляют местные бренды.

Показы женских коллекций проходят феврале и сентябре, мужских - в январе и июне.

Неделя моды в Милане традиционно собирает в Италии сотни модных редакторов, журналистов, стилистов, фэшн-критиков и других экспертов индустрии со всего мира. Мэтры моды показывают, каким они видят предстоящий сезон.

Самые яркие кадры с показов коллекции весна-лето - 2019 в рамках Недели моды в Милане смотрите в фотоленте Sputnik.