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Готовы к бою: Узбекистан и Таджикистан остановили условных террористов

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  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
  • Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
© Министерство обороны Узбекистана.
Узбекские военнослужащие отрабатывают действия в городе

По словам министра обороны Узбекистана, проведенное совместное мероприятие имеет историческое значение.

Пограничники Таджикистана и Узбекистана с 18 по 22 сентября провели совместные учения в Согдийской области РТ.

Спецподразделения уничтожили условную террористическую группировку, которая якобы захватила в заложники местных жителей.

В ходе учений были задействованы беспилотные летательные аппараты, а подступы боевого обеспечения "бандитов" были уничтожены силами авиации и артиллерии.

За действиями наблюдали главы министерств обороны Абдусалом Азизов и Шерали Мирзо.

Напомним, что в марте во время визита в Таджикистан Шавката Мирзиёева военные ведомства двух стран впервые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транзита военного и специального грузов.

Теги:
Военные учения, Таджикистан, Узбекистан



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