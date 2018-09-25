Готовы к бою: Узбекистан и Таджикистан остановили условных террористов

Пограничники Таджикистана и Узбекистана с 18 по 22 сентября провели совместные учения в Согдийской области РТ.

Спецподразделения уничтожили условную террористическую группировку, которая якобы захватила в заложники местных жителей.

В ходе учений были задействованы беспилотные летательные аппараты, а подступы боевого обеспечения "бандитов" были уничтожены силами авиации и артиллерии.

За действиями наблюдали главы министерств обороны Абдусалом Азизов и Шерали Мирзо.

Напомним, что в марте во время визита в Таджикистан Шавката Мирзиёева военные ведомства двух стран впервые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транзита военного и специального грузов.