Все в сборе: один день из жизни Сената Олий Мажлиса

Сенат провел очередное пленарное заседание 27-го сентября. На повестке дня было сразу несколько законов, в том числе и о ратификации международных договоров.
Как проходит рабочий день сенаторов — смотрите в фотоленте Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса — верхняя палата парламента Узбекистана.
Сенат провел очередное пленарное заседание 27-го сентября. На повестке дня было сразу несколько законов, в том числе и о ратификации международных договоров.
Как проходит рабочий день сенаторов — смотрите в фотоленте Sputnik.
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