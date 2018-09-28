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Все в сборе: один день из жизни Сената Олий Мажлиса

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  • Сенаторы во время перерыва
  • Сенаторы во время перерыва
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Членом Сената может быть гражданин Узбекистана, достигший ко дню выборов двадцати пяти лет и постоянно проживающий на территории республики не менее пяти лет.

Сенат Олий Мажлиса — верхняя палата парламента Узбекистана.

Сенат провел очередное пленарное заседание 27-го сентября. На повестке дня было сразу несколько законов, в том числе и о ратификации международных договоров.

Как проходит рабочий день сенаторов — смотрите в фотоленте Sputnik. 




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