Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка

Засорение водоемов – это больная тема современности. Часть мусора со временем разлагается, но другая его часть оседает на дно и превращается в безмолвный укор человечеству.

Морское дно хранит такие вещи, которые человек никогда не ожидал там увидеть. О том, что именно дайверы находят на глубине, - в нашей фотоленте.