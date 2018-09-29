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Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка

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  • Осьминог на дне моря у острова Сифнос, Греция
  • Колеса на дне моря у острова Тасос, Греция
  • Стеклянная бутылка на дне моря у острова Сифнос, Греция
  • Микроволновая печь на дне моря у острова Сифнос, Греция
  • Два кресла на дне моря у острова Тасос, Греция
  • Дайверы плывут у острова Сифнос, Греция
  • Рыба плавает возле якоря на дне моря у острова Сифнос, Греция
REUTERS/Stelios Misinas
Дайверы в разных частях света спускаются под воду, чтобы помочь очистить дно, и обнаруживают сотни самых неожиданных вещей.

Засорение водоемов – это больная тема современности. Часть мусора со временем разлагается, но другая его часть оседает на дно и превращается в безмолвный укор человечеству.

Морское дно хранит такие вещи, которые человек никогда не ожидал там увидеть. О том, что именно дайверы находят на глубине, - в нашей фотоленте.




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Микроволновая печь на дне моря у острова Сифнос, Греция
Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка
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