Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка

Морское дно хранит такие вещи, которые человек никогда не ожидал там увидеть. О том, что именно дайверы находят на глубине, - в нашей фотоленте.
Засорение водоемов – это больная тема современности. Часть мусора со временем разлагается, но другая его часть оседает на дно и превращается в безмолвный укор человечеству.
Морское дно хранит такие вещи, которые человек никогда не ожидал там увидеть. О том, что именно дайверы находят на глубине, - в нашей фотоленте.
Сенат Олий Мажлиса — верхняя палата парламента Узбекистана.
По словам министра обороны Узбекистана, проведенное совместное мероприятие имеет историческое значение.
Неделя моды проходит в Милане с 1979 года, шоу дизайнеров со всего мира украшают город каждые полгода.
В городе Джамбай Самаркандской области с 2012 года производится сборка грузовиков и автобусов MAN.
Об этом президент Узбекистана заявил в выступлении на саммите, который прошел 27-28 сентября в таджикистанском Душанбе.
Заместитель районной администрации Наманганской области Шарофиддин Юсупжонов потребовал 2 тысячи долларов за выделение фермеру земельного участка.
Число жертв стихийного бедствия превысило 380 человек. Однако еще несколько сотен на данный момент считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.
Виктора Храпунова, проходящего по делу о хищениях и растрате государственного имущества, гособвинитель требует посадить на 20 лет, а его жену - на 17 лет.
Милиция раскрыла цепочку преступлений, которые совершались с 2011 года, в том числе громкое дело об убийстве и ограблении работника обменника
В сеть попало видео, где молодых бородатых мужчин милиционеры отправляют в парикмахерскую, а женщин в хиджабах призывают надеть платок "по-таджикски"
Российские эксперты и послы русского языка в мире подвели итоги российского-азербайджанского форума, прошедшего накануне в Баку.
Исключенный из футбольной команды из-за бороды гражданин Таджикистана объявлен в межгосударственный розыск и находится в СИЗО в Минске.
Правительство определило порядок обучения чиновников государственному языку. Для госслужащих, не владеющих абхазским, организуют курсы
На Саммите Франкофонии в Ереване ожидается выступление Изабель Жеффруа и Шарля Азнавура. Но это сюрприз.
Договориться с Китаем о стабильном транзите товаров через латвийские порты пока не удалось, ЛЖД хочет заработать на транзите контейнеров до Калининграда
По данным Департамента статистики, абсолютный уровень нищеты в Литве в прошлом году составил 13,8%, среди работающих число бедных составило 4,6%, среди безработных — 53%
Путин читал "Евгения Онегина" во время церемонии подписания документов на саммите СНГ, но отложил Пушкина для беседы с Игорем Додоном.
Организатор самого знаменитого музыкально-пивного фестиваля Эстонии Õllesummer заявила, что "устала" его проводить.
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев связал заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о совместном будущем с нашествием мраморных клопов
Виктора Храпунова, проходящего по делу о хищениях и растрате государственного имущества, гособвинитель требует посадить на 20 лет, а его жену - на 17 лет.
Милиция раскрыла цепочку преступлений, которые совершались с 2011 года, в том числе громкое дело об убийстве и ограблении работника обменника
В сеть попало видео, где молодых бородатых мужчин милиционеры отправляют в парикмахерскую, а женщин в хиджабах призывают надеть платок "по-таджикски"