Плоды, машины и встреча друзей: как проходил визит Мирзиёева в Таджикистан

Шавкат Мирзиёев за два дня провел ряд встреч, посетил дехканские хозяйства и предприятия Таджикистана, а также принял участие в саммите глав государств СНГ

В ходе своей поездки в Душанбе президент Узбекистана провел переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмонов, который лично встречал гостя в аэропорту.

По случаю визита узбекского президента в Душанбе был торжественно открыт новый парк имени Алишера Навои с установленным в центре памятником двум поэтам – Алишеру Навои и Абдурахману Джами.

Затем лидеры двух стран посетили приграничный город Турсунзаде, где высоких гостей встречали тысячи жителей в национальных костюмах и с флагами Узбекистана и Таджикистана. В Турсунзаде президенту Узбекистана показали, как налажена работа совместного предприятия "Талко-Крантас". Открытый в июле этого года завод производит спецтехнику – автокраны, полуприцепы и запчасти для тракторов.

В ходе своей поездки Шавкат Мирзиёев также осмотрел несколько фермерских хозяйств, где подарил отдельным дехканам автомобили "Каптива".

Вечером 27 сентября Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами стран СНГ принял участие в неформальном "вечере друзей", который организовал Эмомали Рахмон в своей резиденции. Президенты и первые лица государств Содружества в неформальной обстановке обсудили двусторонние и многосторонние отношения и проекты.

Сам саммит СНГ состоялся в пятницу 28 сентября. В ходе заседания участники встречи подписали пять совместных документов, касающихся, в том числе, сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, использования космического пространства в мирных целях, а также программу подготовки к празднованию 75-й годовщины победы над фашизмом.

Самые яркие моменты визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан в фотоленте Sputnik Узбекистан.