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Плоды, машины и встреча друзей: как проходил визит Мирзиёева в Таджикистан

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  • Эмомали Рахмон встретил Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе
  • Визит президента Узбекистана в Таджикистан
  • В Душанбе открыты памятники Алишеру Навои и Абдурахману Джами
  • Жители Турсунзаде торжественно встретили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
  • Шавкат Мирзиёев подарил таджикским дехканам автомобили Captiva
  • Шавкат Мирзиёев подарил таджикским дехканам автомобили Captiva
  • Шавкат Мирзиёев знакомится с продукцией фермерского хозяйства в Таджикистане
  • Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией завода спецтехники “Талко-Крантас”
  • Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией завода спецтехники “Талко-Крантас”
  • Шавкат Мирзиёев знакомится с продукцией фермерского хозяйства в Таджикистане
  • Шавкат Мирзиёев знакомится с продукцией фермерского хозяйства в Таджикистане
  • 28 сентября 2018. Президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) перед совместным фотографированием глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
  • 27 сентября 2018. Президент РФ Владимир Путин перед началом неформального обеда глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в Душанбе. Слева: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, справа: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
  • Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры
  • Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе
Пресс-служба президента Таджикистана
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон лично встретил Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе.

Шавкат Мирзиёев за два дня провел ряд встреч, посетил дехканские хозяйства и предприятия Таджикистана, а также принял участие в саммите глав государств СНГ

В ходе своей поездки в Душанбе президент Узбекистана провел переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмонов, который лично встречал гостя в аэропорту.

По случаю визита узбекского президента в Душанбе был торжественно открыт новый парк имени Алишера Навои с установленным в центре памятником двум поэтам – Алишеру Навои и Абдурахману Джами.

Затем лидеры двух стран посетили приграничный город Турсунзаде, где высоких гостей встречали тысячи жителей в национальных костюмах и с флагами Узбекистана и Таджикистана. В Турсунзаде президенту Узбекистана показали, как налажена работа совместного предприятия "Талко-Крантас". Открытый в июле этого года завод производит спецтехнику – автокраны, полуприцепы и запчасти для тракторов.

В ходе своей поездки Шавкат Мирзиёев также осмотрел несколько фермерских хозяйств, где подарил отдельным дехканам автомобили "Каптива".

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на саммит глав государств СНГ
Sputnik
Чем Рахмон угощал Мирзиёева, Путина и других участников саммита СНГ
Вечером 27 сентября Шавкат Мирзиёев вместе с другими лидерами стран СНГ принял участие в неформальном "вечере друзей", который организовал Эмомали Рахмон в своей резиденции. Президенты и первые лица государств Содружества в неформальной обстановке обсудили двусторонние и многосторонние отношения и проекты.

Сам саммит СНГ состоялся в пятницу 28 сентября. В ходе заседания участники встречи подписали пять совместных документов, касающихся, в том числе, сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, использования космического пространства в мирных целях, а также программу подготовки к празднованию 75-й годовщины победы над фашизмом.

Самые яркие моменты визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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