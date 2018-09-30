Плоды, машины и встреча друзей: как проходил визит Мирзиёева в Таджикистан

В ходе своей поездки в Душанбе президент Узбекистана провел переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмонов, который лично встречал гостя в аэропорту.
По случаю визита узбекского президента в Душанбе был торжественно открыт новый парк имени Алишера Навои с установленным в центре памятником двум поэтам – Алишеру Навои и Абдурахману Джами.
Затем лидеры двух стран посетили приграничный город Турсунзаде, где высоких гостей встречали тысячи жителей в национальных костюмах и с флагами Узбекистана и Таджикистана. В Турсунзаде президенту Узбекистана показали, как налажена работа совместного предприятия "Талко-Крантас". Открытый в июле этого года завод производит спецтехнику – автокраны, полуприцепы и запчасти для тракторов.
В ходе своей поездки Шавкат Мирзиёев также осмотрел несколько фермерских хозяйств, где подарил отдельным дехканам автомобили "Каптива".
Сам саммит СНГ состоялся в пятницу 28 сентября. В ходе заседания участники встречи подписали пять совместных документов, касающихся, в том числе, сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, использования космического пространства в мирных целях, а также программу подготовки к празднованию 75-й годовщины победы над фашизмом.
Самые яркие моменты визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан в фотоленте Sputnik Узбекистан.