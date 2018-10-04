Девушка-космос: художница превращает свое тело в сюрреалистические картины

Художника Дейн Юн из Южной Кореи продолжает удивлять пользователей интернета своими творениями, основа для которых — ее собственное тело.

"Это настоящая картина, а не фотошоп", — уверяет кореянка Дейн Юн в своем Instagram. Но поверить трудно — настолько удивительны оптические иллюзии, которые 24-летняя девушка создает на своем лице. Она уже превращала его во фрагменты картины Анри Матисса и фрески Микеланджело Буонаротти, "размывала", покрывала цветами, звездами и крохотными фигурками людей.

В большинстве проектов девушка использует изображения глаз, причем настолько талантливо, что каждый, кто заходит на ее страницу, наверняка задается вопросом: "Мне это кажется?". Она же считает, что искусство отражает многогранность личности человека.

Дейн Юн не только художник и визажист. Еще она поэт, арт-директор, собственный стилист и фотограф. Во время учебы в университете работала художником по костюмам в студенческом театре и гримировала артистов.