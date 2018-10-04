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Девушка-космос: художница превращает свое тело в сюрреалистические картины

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  • Дейн Юн признается, что обожает создавать иллюзии
  • Чаще всего художница использует изображения глаз
  • Размытый макияж или осенний лес?
  • Прекрасная химера: южнокорейская художница создает оптические иллюзии на собственном теле
  • Во время учебы в университете Дейн Юн гримировала артистов в студенческом театре
  • Иногда мне нужно только плечо, чтобы опереться, — написала художница в своем Instagram
  • Художница считает, что ее искусство отражает многогранность личности человека
  • Дейн Юн любит работать с талантливыми фотографами и видеооператорами
  • Часто на лице Дейн Юн появляется небо — ясное, облачное или звездное
  • Девушка делает серию портретов в рамках проекта Где следующий пункт назначения?. Съемки проходят в Сеуле, Париже, Киеве, Нью-Йорке
  • Губы на лбу и брови на щеках. Почему бы нет?
  • Почти под каждым постом в своем Instagram художница пишет, что это настоящая картина, а не фотошоп
  • Фрагмент фрески Сотворение мира Микеланджело Буонаротти
Дейн Юн признается, что обожает создавать иллюзии

Художника Дейн Юн из Южной Кореи продолжает удивлять пользователей интернета своими творениями, основа для которых — ее собственное тело.

"Это настоящая картина, а не фотошоп", — уверяет кореянка Дейн Юн в своем Instagram. Но поверить трудно — настолько удивительны оптические иллюзии, которые 24-летняя девушка создает на своем лице. Она уже превращала его во фрагменты картины Анри Матисса и фрески Микеланджело Буонаротти, "размывала", покрывала цветами, звездами и крохотными фигурками людей.

В большинстве проектов девушка использует изображения глаз, причем настолько талантливо, что каждый, кто заходит на ее страницу, наверняка задается вопросом: "Мне это кажется?". Она же считает, что искусство отражает многогранность личности человека.

Дейн Юн не только художник и визажист. Еще она поэт, арт-директор, собственный стилист и фотограф. Во время учебы в университете работала художником по костюмам в студенческом театре и гримировала артистов.




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