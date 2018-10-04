Восток — дело яркое: чем порадовала Международная туристическая ярмарка

Масштабное мероприятие в 24-й раз открылось 3 октября в "Уэзкспоцентре", оно продлится до конца вечера пятницы.

В Ташкенте 3 октября открылась XXIV Ташкентская международная туристическая ярмарка, закрытие намечено на пятницу.

Мероприятие проводится с 1995 года при поддержке Всемирной туристкой организации ООН, самые частые гости - профессионалы туристической сферы со всего мира.

В этом году на ярмарку приехали представители России, Таиланда, Египта, Сингапура, Малайзии, Азербайджана и других государств.

Самые яркие площадки были посвящены узбекской кухне - посетителям предложили плов, свежие фрукты и овощи, мед.

Кроме того, на ярмарке представлены тематические стенды, они посвящены авиаперелетам, туристическим и курортным направлениям.