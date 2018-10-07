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Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора

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  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
  • Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
AP Photo/John Locher
Хабиб Нурмагомедов появился в зале в традиционной папахе. Боец был серьезен и собран.

В Лас-Вегасе завершился поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе между российским мастером смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и известным ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора завершился победой российского бойца удушающим приемом в четвертом раунде.

За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
AP Photo/John Locher
Победа Нурмагомедова вылилась в побоище за пределами ринга – видео дня

Казалось бы, уверенная победа Нурмагомедова долдна была поставить точку в споре бойцов за звание сильнейшего легковеса планеты, однако после боя россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла драка.

После стычки с болельщиками Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

Бои без правил: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова >>>

В итоге россиянин так и не получил свой чемпионский титул, однако ведущий турнира объявил его победителем и действующим чемпионом организации.




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Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора
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