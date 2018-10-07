Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте

В Ташкенте подвели итоги международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" 2018, на котором свои работы представили 13 участников из 12 государств ближнего зарубежья.

Узбекистан впервые принимал фестиваль "ТЭФИ-Содружество", который проводится с 2011 года в странах постсоветского пространства.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Победили все: в Ташкенте вручили премии фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

Всего на фестивале было представлено 13 работ из 12 стран СНГ и ближнего зарубежья. Каждая работа была отмечена призом, а участники мероприятия смогли пообщаться с коллегами из других стран и поделиться опытом.

Среди призеров оказались журналисты телеканала "Тошкент" за фильм "Узбекистан — вечная обетованная" из цикла "Толерантный Узбекистан".

Почти все участники отмечали гостеприимство и теплоту местной публики и простых людей на улицах, особую благодарность и эксперты, и журналисты выразили зрителям.

О том, как проходила церемония вручения наград, смотрите в нашей фотоленте.