Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте

Узбекистан впервые принимал фестиваль "ТЭФИ-Содружество", который проводится с 2011 года в странах постсоветского пространства.
Всего на фестивале было представлено 13 работ из 12 стран СНГ и ближнего зарубежья. Каждая работа была отмечена призом, а участники мероприятия смогли пообщаться с коллегами из других стран и поделиться опытом.
Среди призеров оказались журналисты телеканала "Тошкент" за фильм "Узбекистан — вечная обетованная" из цикла "Толерантный Узбекистан".
Почти все участники отмечали гостеприимство и теплоту местной публики и простых людей на улицах, особую благодарность и эксперты, и журналисты выразили зрителям.
О том, как проходила церемония вручения наград, смотрите в нашей фотоленте.