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Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте

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Тема:
VIII фестиваль "ТЭФИ-Содружество" и первый российско-узбекский медиафорум (14)
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  • Награждение участницы из Беларуси на фестивале ТЭФИ-Содружество
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  • Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан на церемонии награждения лауреатов ТЭФИ-Содружество
  • Президент Российской Академии радио Андрей Романченко
  • Юрий Обердиенко
  • Участницы фестиваля ТЭФИ-Содружество на церемонии награждения
  • Представитель Азербайджана во время вручения премии ТЭФИ
  • Представитель Эстонии во время вручения премии ТЭФИ
  • Представитель Украины во время вручения премии ТЭФИ
  • Лауреат ТЭФИ-Содружество от Узбекистана Махбуба Батырбекова
  • Представитель Молдовы во время вручения премии ТЭФИ
  • Представитель Таджикистана во время вручения премии ТЭФИ
  • Представитель Кыргызстана во время вручения премии ТЭФИ
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Телеведущие Арина Шарапова и Андрей Малахов на церемонии награждения победителей "ТЭФИ-Содружество"

В Ташкенте подвели итоги международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" 2018, на котором свои работы представили 13 участников из 12 государств ближнего зарубежья.

Узбекистан впервые принимал фестиваль "ТЭФИ-Содружество", который проводится с 2011 года в странах постсоветского пространства.

Церемония награждения победителей фестиваля ТЭФИ-Содружество в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Победили все: в Ташкенте вручили премии фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

Всего на фестивале было представлено 13 работ из 12 стран СНГ и ближнего зарубежья. Каждая работа была отмечена призом, а участники мероприятия смогли пообщаться с коллегами из других стран и поделиться опытом.

Среди призеров оказались журналисты телеканала "Тошкент" за фильм "Узбекистан — вечная обетованная" из цикла "Толерантный Узбекистан".

Почти все участники отмечали гостеприимство и теплоту местной публики и простых людей на улицах, особую благодарность и эксперты, и журналисты выразили зрителям.

О том, как проходила церемония вручения наград, смотрите в нашей фотоленте.

Тема:
VIII фестиваль "ТЭФИ-Содружество" и первый российско-узбекский медиафорум (14)



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