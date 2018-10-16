Поднять паруса: регата Barcolana в Триесте

Регата - это настоящий праздник для Триеста. На пару дней небольшой итальянский городок превращается в столицу парусного спорта.
Самые красивые кадры с прошедшей регаты - в фотоленте Sputnik.
Более двух тысяч кораблей вышли на старт парусной регаты Barcolana в Триесте, которая проходила с 5 по 14 октября.
Регата - это настоящий праздник для Триеста. На пару дней небольшой итальянский городок превращается в столицу парусного спорта.
Самые красивые кадры с прошедшей регаты - в фотоленте Sputnik.
В Великобритании прошла вторая за год "королевская свадьба".
Самые важные события уходящей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Тенденция появилась в начале 2010-х годов, сегодня она охватывает Южную и Северную Европу, а также США.
Домодедово первым среди аэропортов Москвы в 2002 году стал использовать уникальных ловчих патрульных птиц для отпугивания тех пернатых, которые могут представлять угрозу для воздушных судов.
Главы государств примут участие в церемонии начала реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане в режиме видеоконференции.
В повестку дня встречи президентов России и Узбекистана также войдут актуальные международные вопросы, в том числе обеспечение стабильности и безопасности в регионе, содействие мирному процессу в Афганистане.
Московский институт стали и сплавов станет четвертым российским вузом, имеющим свое отделение в Узбекистане.
Замминистра иностранных дел Казахстана госпитализировали с сотрясением мозга после того, как он поскользнулся и ударился головой.
МИД Кыргызстана разобрался в истории с несколькими десятками граждан республики, которых якобы обманули работодатели в Турции.
Нестабильная обстановка у границ России и Таджикистана заставляют быть особо бдительными, заявил глава российского МВД Владимир Колокольцев.
Зачем в Азербайджане при помощи российского бизнеса активно налаживают сборку автомобилей, грузовиков и автобусов - в материале Sputnik.
В Орше мужчина дважды за день нарушил скоростной режим - чтобы избежать наказания, он украл камеру фотофиксации.
Итоги IX Абхазо-российского делового форума на радио Sputnik Абхазия подвел министр экономики республики Адгур Ардзинба.
Чиновники США, ответственные за реализацию санкций против Ирана, посетят Армению, чтобы "проконсультировать", как вести дела с Тегераном.
У Латвии самые плохие показатели среди стран Балтии по иностранным инвестициям и компаниям с иностранным капиталом, показало исследование.
МИД Литвы призвал демонтировать памятные знаки гражданам, которые сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова рассказала о том, как складываются отношения Кишинева и Москвы и что препятствует их углублению.
Эстония работает над законопроектом, который обозначит правовые рамки для применения искусственного интеллекта.
Сборная команда юных югоосетинских боксеров завоевала пять золотых и две серебряные награды на турнире в Минводах.
Замминистра иностранных дел Казахстана госпитализировали с сотрясением мозга после того, как он поскользнулся и ударился головой.
МИД Кыргызстана разобрался в истории с несколькими десятками граждан республики, которых якобы обманули работодатели в Турции.
Нестабильная обстановка у границ России и Таджикистана заставляют быть особо бдительными, заявил глава российского МВД Владимир Колокольцев.