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Страшная трагедия: взрыв и стрельба в колледже Керчи

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  • Теракт в политехническом колледже в Керчи
  • Место взрыва в Керчи
  • Военнослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие.
  • Нападение на керченский колледж
  • Нападение на керченский колледж
  • Нападение на керченский колледж
  • Нападение на керченский колледж
  • Теракт в политехническом колледже в Керчи
  • Теракт в политехническом колледже в Керчи
  • У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие. Стоп-кадр сделан с видео.
  • Нападение на керченский колледж
© Sputnik / Мария Крицкая
На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ, открыт телефон горячей линии 8 (3652) 55-09-05.

Правоохранительные органы не исключают, что нападавший действовал не один.

Днем в среду в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв - 50 человек получили ранения, 18 погибли. 

Эксперты и правоохранители сразу предположили версию теракта, позже стала известна личность нападавшего - стрельбу открыл 18-летний студент четвертого курса того же техникума Владислав Росляков. Он застрелился.

Следственный комитет России начал расследование, позже дело было переквалифицировано по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Президент России Владимир Путин заявил, что мотивы и версии преступления тщательно изучаются, в Государственной Думе предложили объявить национальный траур.

Теги:
Взрыв, теракт, Крым



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Теракт в политехническом колледже в Керчи
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