Страшная трагедия: взрыв и стрельба в колледже Керчи

Правоохранительные органы не исключают, что нападавший действовал не один.

Днем в среду в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв - 50 человек получили ранения, 18 погибли.

Эксперты и правоохранители сразу предположили версию теракта, позже стала известна личность нападавшего - стрельбу открыл 18-летний студент четвертого курса того же техникума Владислав Росляков. Он застрелился.

Следственный комитет России начал расследование, позже дело было переквалифицировано по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Президент России Владимир Путин заявил, что мотивы и версии преступления тщательно изучаются, в Государственной Думе предложили объявить национальный траур.