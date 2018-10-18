19:57 18 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Фото

Регистан в центре Москвы: как прошло открытие памятника Исламу Каримову

Получить короткую ссылку
20110

Новости

Все новости
Все новости
  • Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыли в Москве
  • Сквер Ислама Каримова появился в Москве осенью 2016 года.
  • По композиции скульптуры фигура президента стоит перед Регистаном в его родном городе Самарканде.
  • В торжественном открытии участвовали председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев, вдова первого президента республики Татьяна Каримова, секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и представители посольства.
  • Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыли в Москве
  • Монумент разместили в сквере имени первого президента недалеко от станции метро Полянка.
  • Нас не оторвать от русской культуры и цивилизации. Ислам Каримов всегда с большим уважением относился к России, - сказал глава Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев.
  • Как сообщалось в социальных сетях, монумент установили за одну ночь.
  • Британский скульптор Пол Дэй поблагодарил обе стороны за возможность участвовать в таком проекте.
  • После торжественной церемонии к монументу возложили цветы.
  • Автор памятника президенту Исламу Каримову в Москве - британский скульптор Пол Дэй.
  • Монумент разместился в сквере имени первого президента недалеко от станции метро Полянка.
  • Молодые люди фотографируются у памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на улице Большая Полянка в Москве.
Sputnik
Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыли в Москве

Как прошла торжественная церемония открытия монумента, а также кто присутствовал на мероприятии, смотрите в подборке фото Sputnik Узбекистан.

В Москве открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает корреспондент Sputnik.

Монумент разместился в сквере имени первого президента недалеко от станции метро "Полянка".




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Знак на границе Беларуси и России
    Решение близко

    Вопрос о взаимном признании виз России и Беларуси почти разрешен, документ подпишут в ближайшее время, заявил российский посол.

  • Двусторонние ротно-тактические учения в воинских частях ЮВО в Абхазии
    Небо под контролем

    Зенитно-ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии успешно отработали отражение нападения авиации противника.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Игорь Додон
    Неверный вектор

    Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Марат Багаев
    Особенный год

    Альпинист Марат Багаев рассказал Sputnik о вручении медалей альпинистам Южной Осетии.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Москве в преддверии визита Владимира Путина в Узбекистан торжественно открыт памятник Исламу Каримову недалеко от узбекского посольства.
Регистан в центре Москвы: как прошло открытие памятника Исламу Каримову
Открытие памятника Исламу Каримову в Москве
Неразрывная связь народов: в Москве открыли памятник Исламу Каримову
Минимальная зарплата в странах Центральной Азии
Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054