Регистан в центре Москвы: как прошло открытие памятника Исламу Каримову

В Москве открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает корреспондент Sputnik.
Монумент разместился в сквере имени первого президента недалеко от станции метро "Полянка".
Как прошла торжественная церемония открытия монумента, а также кто присутствовал на мероприятии, смотрите в подборке фото Sputnik Узбекистан.
В Москве открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает корреспондент Sputnik.
Монумент разместился в сквере имени первого президента недалеко от станции метро "Полянка".
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