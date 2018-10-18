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Начало долгого пути: в Узбекистана открылся филиал НИТУ "МИСиС"

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  • Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
  • Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
  • Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
  • Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
  • Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
  • Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
  • Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
  • Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
  • Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
Пресс-служба МИСиС
В 2018 году новый филиал принял первых 150 студентов по направлениям "горное дело", "металлургия" и "автоматизация и управление технологических процессов".

По словам главы Минобра России, это событие открывает начало очень большой совместной программе.

В Узбекистане 18 октября прошло торжественное открытие филиала НИТУ "МИСиС", он стал вторым отделением, расположенным за рубежом.

В мероприятии приняли участие Михаил Котюков, министр науки и высшего образования РФ, Абдулло Хурсанов, председатель правления АО "АГМК", ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

"Создание филиала открывает начало очень большой совместной программе развития университета, города, индустриальных партнеров, которые вложили средства и душу в то, чтобы создать это замечательное место", - заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

Сегодня НИТУ "МИСиС" сотрудничает со всеми ключевыми промышленными компаниями Республики Узбекистан.

В 2018 году в филиале начнут учиться всего 150 студентов.

Теги:
Образование, Университет, Ташкент



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