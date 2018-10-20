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Гостеприимство и деловой подход: как проходил визит Путина в Ташкент

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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (49)
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  • Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ( в центре справа) на церемонии официальной встречи в Ташкенте
  • Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время знакомства с делегациями на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
  • Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время беседы в государственной резиденции Куксарой
  • Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан
  • Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в государственной резиденции Куксарой
  • 19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время переговоров в государственной резиденции Куксарой.
  • 19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу независимости Узбекистана.
  • 19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии подписания совместных документов по результатам российско-узбекских переговоров.
  • 19 октября 2018. Бизнесмен, основатель USM Holdings Алишер Усманов (слева) и Председатель правления АО Газпромбанк, член Совета директоров ОАО Новатэк Андрей Акимов во время переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в государственной резиденции Куксарой.
  • 19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-узбекистанских переговоров.
  • 19 октября 2018. Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничи и ректор Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан Абдужаббор Абдувохидов на церемонии подписания совместных документов по результатам российско-узбекских переговоров.
  • 19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (второй справа) осматривают макет проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Слева на первом плане - президент Росатом – Международная сеть Александр Мертен.
  • 19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время церемонии старта реализации проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.
  • В Узбекистане дан старт строительству первой АЭС в республике
  • 19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время церемонии старта реализации проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.
  • 19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений.
Пресс-служба Президента РФ
19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ( в центре справа) на церемонии официальной встречи в Ташкенте.

Президент России посетил Узбекистан с двухдневным государственным визитом, который запомнился небывалым количеством подписанных документов, двумя масштабными форумами и стартом одного из крупнейших проектов в Центральной Азии.

Владимир Путин прибыл в узбекскую столицу поздним вечером 18 октября. Ранее в этот день в Ташкенте стартовали первый межрегиональный российско-узбекский бизнес-форум и уникальный в своем роде образовательный форум. Всего из России на эти мероприятия прибыла делегация более чем в тысячу человек.

19 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время церемонии старта реализации проекта строительства АЭС в районе озера Тудакуль в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.
© Sputnik / Алексей Никольский
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Основная часть переговоров на высшем уровне состоялась 19 октября в резиденции "Куксорой". Главы государств высоко оценили итоги встречи, заметив количественные и качественные изменения в узбекско-российских отношениях. По итогам всех встреч было подписано свыше 800 документов, а общая сумма инвестиционных соглашений, и торговых контрактов превысила 27 миллиардов долларов.

Кроме того, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт реализации проекта по строительству первой в стране и в Центральной Азии атомной станции.

Как проходил этот насыщенный и невероятно продуктивный визит, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (49)
Теги:
Инвестиции, АЭС, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин



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  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

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