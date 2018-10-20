Гостеприимство и деловой подход: как проходил визит Путина в Ташкент

Президент России посетил Узбекистан с двухдневным государственным визитом, который запомнился небывалым количеством подписанных документов, двумя масштабными форумами и стартом одного из крупнейших проектов в Центральной Азии.

Владимир Путин прибыл в узбекскую столицу поздним вечером 18 октября. Ранее в этот день в Ташкенте стартовали первый межрегиональный российско-узбекский бизнес-форум и уникальный в своем роде образовательный форум. Всего из России на эти мероприятия прибыла делегация более чем в тысячу человек.

© Sputnik / Алексей Никольский "Горючее" для модернизации, или Как Узбекистан будет прорастать в Россию

Основная часть переговоров на высшем уровне состоялась 19 октября в резиденции "Куксорой". Главы государств высоко оценили итоги встречи, заметив количественные и качественные изменения в узбекско-российских отношениях. По итогам всех встреч было подписано свыше 800 документов, а общая сумма инвестиционных соглашений, и торговых контрактов превысила 27 миллиардов долларов.

Кроме того, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт реализации проекта по строительству первой в стране и в Центральной Азии атомной станции.

Как проходил этот насыщенный и невероятно продуктивный визит, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.