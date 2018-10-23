Редкая красота: в мире отмечают Международный день снежного барса

В 2013 году в этот день на всемирном форуме с участием 12 стран была принята Бишкекская декларация.

С 2013 года 23 октября в мире отмечают Международный день снежного барса. В этот день на всемирном форуме с участием 12 стран была принята специальная программа по сохранению краснокнижного животного, а также Бишкекская декларация.

В начале октября котят снежного барса впервые обнаружили и в Узбекистане, на территории Гиссарского государственного заповедника. У одного из малышей нашли открытые раны в районе задних лап и хвоста, визуально похожие на укусы, которые могли быть заражены личинками мух. Его состояние ветеринары оценили как неудовлетворительное.

Также малыши пострадали от длительного стресса из-за транспортировки и контакта с человеком, их решили отправить на реабилитацию в Ташкентский зоопарк.