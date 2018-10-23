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Редкая красота: в мире отмечают Международный день снежного барса

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  • Снежный барс в кыргызском реабилитационном центре для диких животных, расположенном в окрестностях села Ананьево Иссык-Кульской области.
  • Работник зоопарка несет детеныша снежного барса на взвешивание
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© Sputnik / Владимир Пирогов
Снежный барс в кыргызстанском реабилитационном центре для диких животных, расположенном в окрестностях села Ананьево Иссык-Кульской области.

В 2013 году в этот день на всемирном форуме с участием 12 стран была принята Бишкекская декларация.

С 2013 года 23 октября в мире отмечают Международный день снежного барса. В этот день на всемирном форуме с участием 12 стран была принята специальная программа по сохранению краснокнижного животного, а также Бишкекская декларация.

В начале октября котят снежного барса впервые обнаружили и в Узбекистане, на территории Гиссарского государственного заповедника. У одного из малышей нашли открытые раны в районе задних лап и хвоста, визуально похожие на укусы, которые могли быть заражены личинками мух. Его состояние ветеринары оценили как неудовлетворительное. 

Также малыши пострадали от длительного стресса из-за транспортировки и контакта с человеком, их решили отправить на реабилитацию в Ташкентский зоопарк.

Теги:
Зоопарк, Животные



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