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Кишлаки, Памир, караваны и прекрасные виды на таджикско-афганской границе

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  • Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
  • Пограничники на таджикско-афганской границе.
  • Афганский Бадахшан. Кишлак Нусай напротив Дарваза.
  • Страны мира. Таджикистан
  • Мечеть в городе Дарваз.
  • Таджикско-афганская граница. Река на Западном Памире в Таджикистане, правый приток Пянджа.
  • Государственный флаг Таджикистана в городе Хорог.
  • Афганские кишлаки на таджикско-афганской границе.
  • Афганский караван на таджикско-афганской границе вдоль реки Памир.
  • Здание Хукумата в городе Дарваз.
  • Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
  • Таджикско-афганская граница. Река на Западном Памире в Таджикистане, правый приток Пянджа.
  • Пограничники на Таджикско-афганской границе вдоль реки Памир.
  • Природа Таджикистана.
  • Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
  • Памятник Исмаилу Самани в городе Хорог.
  • Природа Таджикистана.
  • Контрольно-пропускной пост Шамсиддин-Шохинского района Таджикистана.
  • Природа Таджикистана.
© Sputnik / Амир Исаев
Таджикско-афганская граница проходит и вдоль реки Памир. Всего ее протяженность составляет более 1,3 тысячи километров.

Граница между Таджикистаном и Афганистаном проходит не только по суше, но и по рекам и озерам.

Общая протяженность ее составляет более 1,3 тысячи километров.

Линия государственной границы в основном проходит вдоль реки Пяндж и левого притока реки Амударьи, на западе она тянется по низовью гор.

На границе насчитывается семь международных пунктов пропуска, но основным считается "Нижний Пяндж", через который проходит большинство международных перевозок.

Ситуация на многих участках границы по-прежнему остается напряженной, поскольку в Афганистане продолжается противостояние правительства и радикального движения "Талибан", запрещенного в России и ряде стран.

Живописные пейзажи приграничной местности и виды ближайших к ней городов - в фотоленте Sputnik.




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Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
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