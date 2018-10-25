Кишлаки, Памир, караваны и прекрасные виды на таджикско-афганской границе

Граница между Таджикистаном и Афганистаном проходит не только по суше, но и по рекам и озерам.

Общая протяженность ее составляет более 1,3 тысячи километров.

Линия государственной границы в основном проходит вдоль реки Пяндж и левого притока реки Амударьи, на западе она тянется по низовью гор.

На границе насчитывается семь международных пунктов пропуска, но основным считается "Нижний Пяндж", через который проходит большинство международных перевозок.

Ситуация на многих участках границы по-прежнему остается напряженной, поскольку в Афганистане продолжается противостояние правительства и радикального движения "Талибан", запрещенного в России и ряде стран.

Живописные пейзажи приграничной местности и виды ближайших к ней городов - в фотоленте Sputnik.