Аллилуйя таланту: ушел из жизни Николай Караченцов

Всенародно любимый артист не дожил до дня рождения - в субботу ему исполнилось бы 74 года.

Утром в пятницу стало известно о смерти легендарного артиста Николая Караченцова - у него остановилось сердце.

Актер не дожил до своего 74-летия всего один день, он родился 27 октября 1944 года в Москве.

На счету Караченцова - десятки самых разных ролей в советском и российском кино, озвучивание и дублирование Жан-Поля Бельмондо и сотни спектаклей, по большей части в ставшем родном театре имени Ленинского комсомола, которому именно он когда-то и дал современное и краткое название "Ленком".

Помимо ярких кинематографических и сценических работ, Караченцов сумел сделать прорыв в развитии рок-музыки - зрителям он запомнился как Глава рейнджеров из оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и идеал романтического героя, граф Николай Резанов в "Юноне и Авось".

Музыку к ним написал известный советский композитор Алексей Рыбников, а дебют Караченцова в "Юноне и Авось" с большим успехом прошел на сцене Дворца съездов в столице Узбекистана Ташкенте 20 октября 1981 года. Актер играл главную роль в рок-опере около 25 лет - вплоть до автомобильной аварии в 2005 году.

Прощание с всенародно любимым артистом пройдет 29 октября в стенах театра Ленком, его похоронят на Троекуровском кладбище.