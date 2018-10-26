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Аллилуйя таланту: ушел из жизни Николай Караченцов

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  • Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля Тиль по пьесе Григория Горина, в постановке Марка Захарова. Тиль Уленшпигель - артист Николай Караченцов.
  • Актер театра Ленком Николай Караченцов ведет передачу Голубой огонек.
  • Заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов в гримерной.
  • Геннадий Гарбук (слева) и заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (справа) в художественном фильме Белые росы (режиссер Игорь Добролюбов).
  • Заслуженный артист РСФСР Николай Васильевич Караченцов. Сцена из оперы Юнона и Авось. Московский театр имени Ленинского комсомола.
  • Заслуженная артистка РСФСР Е. Шанина в роли Кончиты и заслуженный артист РСФСР Н. Караченцов в роли графа Резанова в спектакле Юнона и Авось.
  • Заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (слева), исполняющий роль Тиля, и артист Г. Костельцев, исполняющий роль Ламме, в спектакле Тиль по произведению Шарля де Костера на сцене московского драматического театра имени Ленинского комсомола.
  • На съемках художественного фильма Человек с бульвара Капуцинов. В роли Билли Кинга - заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (слева), мистера Ферта - народный артист РСФСР Андрей Миронов (справа).
  • Народный артист РФ Николай Караченцов в роли светлейшего князя Александра Меньшикова в спектакле Шут Балакирев по пьесе российского драматурга Григория Горина.
  • Актер Николай Петрович Караченцов.
  • Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком Сорри.
  • Артисты Николай Караченцов (слева) и певец Крис Кельми (справа) после теннисного матча в товарищеском турнире Большая шляпа, в котором приняла участие творческая интеллигенция Москвы.
  • Художественный руководитель и главный режиссер московского театра Ленком Марк Захаров (в центре) и артисты театра на вечере, посвященном 40-летию творческой деятельности актера Николая Караченцова.
  • Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей перед началом вечера, посвященного 40-летию творческой деятельности актера в театре Ленком.
© Sputnik / Владимир Вяткин
Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля "Тиль" по пьесе Григория Горина, в постановке Марка Захарова. Тиль Уленшпигель - артист Николай Караченцов.

Всенародно любимый артист не дожил до дня рождения - в субботу ему исполнилось бы 74 года.

Утром в пятницу стало известно о смерти легендарного артиста Николая Караченцова - у него остановилось сердце.

Актер не дожил до своего 74-летия всего один день, он родился 27 октября 1944 года в Москве. 

На счету Караченцова - десятки самых разных ролей в советском и российском кино, озвучивание и дублирование Жан-Поля Бельмондо и сотни спектаклей, по большей части в ставшем родном театре имени Ленинского комсомола, которому именно он когда-то и дал современное и краткое название "Ленком".

Помимо ярких кинематографических и сценических работ, Караченцов сумел сделать прорыв в развитии рок-музыки - зрителям он запомнился как Глава рейнджеров из оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и идеал романтического героя, граф Николай Резанов в "Юноне и Авось".

Музыку к ним написал известный советский композитор Алексей Рыбников, а дебют Караченцова в "Юноне и Авось" с большим успехом прошел на сцене Дворца съездов в столице Узбекистана Ташкенте 20 октября 1981 года. Актер играл главную роль в рок-опере около 25 лет - вплоть до автомобильной аварии в 2005 году.

Прощание с всенародно любимым артистом пройдет 29 октября в стенах театра Ленком, его похоронят на Троекуровском кладбище.

 

Теги:
Опера, артист, Николай Караченцов



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