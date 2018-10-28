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Страсть, драма и купальники на Бразильской неделе моды

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Все новости
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Показ коллекции пляжной одежды на Неделе моды в Сан-Паулу.
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
  • Бразильская неделя моды показала страсть и драму
AFP / NELSON ALMEIDA
Неделя моды в Сан-Паулу стала 46-й по счету.

Дизайнеры представили свои творения на Бразильской неделе моды в Сан-Паулу. Не обошлось и без пляжных нарядов.

Самые яркие образы Sao Paulo Fashion Week – в фотоленте Sputnik.




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  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Телеведущая Светлана Устинова
    Год в любви

    Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.

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Бразильская неделя моды показала страсть и драму
Страсть, драма и купальники на Бразильской неделе моды
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