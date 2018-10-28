Страсть, драма и купальники на Бразильской неделе моды

Самые яркие образы Sao Paulo Fashion Week – в фотоленте Sputnik.
Дизайнеры представили свои творения на Бразильской неделе моды в Сан-Паулу. Не обошлось и без пляжных нарядов.
Самые яркие образы Sao Paulo Fashion Week – в фотоленте Sputnik.
Самые важные события уходящей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Всенародно любимый артист не дожил до дня рождения - в субботу ему исполнилось бы 74 года.
Граница между Таджикистаном и Афганистаном проходит не только по суше, но и по рекам и озерам.
В 2013 году в этот день на всемирном форуме с участием 12 стран была принята Бишкекская декларация.
Алишер Садуллаев, который занимал пост заместителя министра народного образования назначен на новую должность.
Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Самарканд" разместят в 13 воинских частях в разных регионах России.
Экс-игрок каталонского клуба и сборной Испании Луис Гарсия прибыл в Узбекистан в качестве посла чемпионата Испании.
Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.
Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.
Специалисты оценили урон, причиненный Баку ветром: властям столицы рекомендовали впредь не сажать высоких деревьев.
В Беларуси нетрезвый велосипедист подрался с остановившим его инспектором ГАИ – дебоширу грозит до шести лет тюрьмы.
Первая в истории памятная банкнота, выпущенная Национальным банком Абхазии, вызвала большой интерес у коллекционеров.
Находящийся под следствием экс-замминистра обороны Армении хочет подарить государству шиншилловую ферму стоимостью 10 миллионов долларов.
Арест сотни кибермошенников в Латвии привел к долгому спору между правительствами Китая и Тайваня.
Чемпионат мира по футзалу — FIFA Futsal World Cup — пройдет в 2020 году в Литве – в Европе соревнование в последний раз проходило в 1996 году.
Почему, несмотря на то, что урожай винограда в этом году был больше обычного, молдавским фермерам не удалось получить выгоды?
Минфин Эстонии опубликовал рекомендации о том, как государственным служащим следует реагировать на вручение им подарков.
Военнослужащий Министерства обороны Южной Осетии стал абсолютным чемпионом Европы по пауэрлифтингу.
Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.
Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.