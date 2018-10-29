В Узбекистане устроили свое Эль-Класико с участием футболиста "Барселоны"

Для узбекских болельщиков приезд именитого игрока стал настоящим праздником.
На стадионе "Миллий" в Ташкенте всех любителей футбола ждала концертная программа с участием местных звезд, матч между представителями узбекской эстрады и лучших игроков недавнего прошлого, и, конечно, просмотр на больших экранах матча между "Барселоной" и мадридским "Реалом", известного как Эль-Класико.
К радости болельщиков каталонского клуба, принципиальный матч закончился победой "Барселоны" 5:1.
Как прошел футбольный праздник с участием испанского игрока, смотрите в фотоленте Sputnik.