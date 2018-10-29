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В Узбекистане устроили свое Эль-Класико с участием футболиста "Барселоны"

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Ассоциация футбола Узбекистана
Экс-игрок сборной Испании Луис Гарсия прибыл в Узбекистан в качестве посла испанской Ла Лиги.

Экс-игрок сборной Испании и таких клубов, как "Барселона", "Атлетико Мадрид" и "Ливерпуль" Луис Гарсия прибыл в Узбекистан в качестве посла Ла Лиги.

Для узбекских болельщиков приезд именитого игрока стал настоящим праздником.

На стадионе "Миллий" в Ташкенте всех любителей футбола ждала концертная программа с участием местных звезд, матч между представителями узбекской эстрады и лучших игроков недавнего прошлого, и, конечно, просмотр на больших экранах матча между "Барселоной" и мадридским "Реалом", известного как Эль-Класико.

К радости болельщиков каталонского клуба, принципиальный матч закончился победой "Барселоны" 5:1.

Как прошел футбольный праздник с участием испанского игрока, смотрите в фотоленте Sputnik.




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Экс-игрок сборной Испании Луис Гарсия в Узбекистане
В Узбекистане устроили свое Эль-Класико с участием футболиста "Барселоны"
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