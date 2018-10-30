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Восток - дело тонкое, или Почему узбечки рисуют брови на переносице

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  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
  • Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
Sputnik / Стас Этвеш
Таджикская и узбекская традиционная одежда конца XIX века почти не отличается. В те времена население крупных городов Центральной Азии было смешанным. Покрой у платьев таджичек и узбечек абсолютно одинаковый: они кроились из одного полотнища, ткань сгибалась, делалось отверстие для шеи, а рукава получались прямыми. Все носили платья широкого покроя.

Государственный музей Востока в Москве по случаю своего столетия открыл масштабную экспозицию "Восток. Другая красота".

Это прежде всего выставка одежды и украшений, которые женщины Центральной Азии носили на рубеже XIX и XX веков. Корреспондент Sputnik Мария Шелудякова разузнала, почему большинство нарядов были красного цвета, и какие украшения кому полагалось носить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
Захарова об узбекском наряде: он очень поднимает настроение

Старший сотрудник Музея Востока Вера Мясина объяснила, почему на выставке представлены узбекские, туркменские и таджикские одежды конца XIX века. Более ранние предметы гардероба не сохранились даже в странах Центральной Азии, там платья и юбки обычно занашивались до дыр.

Мария Захарова вновь вышла в свет в узбекском чапане

На протяжении многих десятилетий сотрудники музея организовывали масштабные экспедиции в регион  – покупали интересные одежды, украшения и старинные предметы быта у таджиков, узбеков, киргизов и казахов, которые охотно шли на такие сделки и продавали старые, поношенные вещи. А теперь их ценность многократно выросла.

Теги:
Восток, женская одежда, Одежда, Украшения, Выставка, Москва, Россия, Узбекистан, Центральная Азия



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