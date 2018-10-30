Восток - дело тонкое, или Почему узбечки рисуют брови на переносице

Государственный музей Востока в Москве по случаю своего столетия открыл масштабную экспозицию "Восток. Другая красота".

Это прежде всего выставка одежды и украшений, которые женщины Центральной Азии носили на рубеже XIX и XX веков. Корреспондент Sputnik Мария Шелудякова разузнала, почему большинство нарядов были красного цвета, и какие украшения кому полагалось носить.

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Старший сотрудник Музея Востока Вера Мясина объяснила, почему на выставке представлены узбекские, туркменские и таджикские одежды конца XIX века. Более ранние предметы гардероба не сохранились даже в странах Центральной Азии, там платья и юбки обычно занашивались до дыр.

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На протяжении многих десятилетий сотрудники музея организовывали масштабные экспедиции в регион – покупали интересные одежды, украшения и старинные предметы быта у таджиков, узбеков, киргизов и казахов, которые охотно шли на такие сделки и продавали старые, поношенные вещи. А теперь их ценность многократно выросла.