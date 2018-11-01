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Будда на цветке лотоса: красота храмового комплекса Боробудур

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  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
  • Буддийский храмовый комплекс Боробудур
© Sputnik / Файед Эль-Гезири
Буддийский храмовый комплекс Боробудур на острове Ява. В 1973-1984 годах под эгидой ЮНЕСКО была проведена полная реставрация комплекса, состоящего из огромной ступы, выполненной в форме мандалы, и 72 малых ступ.

Храмовый комплекс Боробудур, расположенный на острове Ява в Индонезии, остается местом паломничества и молитв для буддистов со всего мира.

В 1940 году голландский художник Нивенкамп выдвинул гипотезу, что Боробудур был построен в форме Будды на цветке лотоса, и по этой причине, вероятно, комплекс должен был находиться на озере. В 1949 году геологи нашли отложения, которые были интерпретированы как дно озера. Появилась гипотеза, что озеро образовалось в результате извержения вулкана Мерапи в 1006 году или существенно ранее. 

Дальнейшие исследования показали, что озеро существовало в XII—XIV веках, подтверждая то, что храм символизировал лотос.

Самые красивые кадры из храмового комплекса смотрите в фотоленте Sputnik.




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