Будда на цветке лотоса: красота храмового комплекса Боробудур

Храмовый комплекс Боробудур, расположенный на острове Ява в Индонезии, остается местом паломничества и молитв для буддистов со всего мира.

В 1940 году голландский художник Нивенкамп выдвинул гипотезу, что Боробудур был построен в форме Будды на цветке лотоса, и по этой причине, вероятно, комплекс должен был находиться на озере. В 1949 году геологи нашли отложения, которые были интерпретированы как дно озера. Появилась гипотеза, что озеро образовалось в результате извержения вулкана Мерапи в 1006 году или существенно ранее.

Дальнейшие исследования показали, что озеро существовало в XII—XIV веках, подтверждая то, что храм символизировал лотос.

Самые красивые кадры из храмового комплекса смотрите в фотоленте Sputnik.