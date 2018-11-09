18:56 09 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Фото

"Жизнь продолжается": выставка финалистов конкурса имени Стенина

Получить короткую ссылку
3910

Новости

Все новости
Все новости
  • Фотограф Алёна Кочеткова (Россия) - обладательница Гран-при и первого места в номинации Моя планета. Серии, на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
  • Алена Кочеткова, Россия. Серия Как я болела. Категория Моя Планета, серии, 1-е место.
  • Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) и член Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
  • Сергей Гапон, Беларусь. Снимок Клюквенное сердце. Категория Моя планета. Одиночная работа, 1-е место.
  • Журналисты на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
  • Андреа Алаи, Италия. Серия снимков Ультрас. Категория Спорт, серии, 1-е место.
  • Фотограф Тайсир Махдив (Ирак), занявший первое место в номинации Спорт. Одиночные работы и удостоенный специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ) и специального приза Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV, на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
  • Шива Хадеми, Иран. Снимок Близнецы. Категория Портрет. Герой нашего времени, серии, 1-е место.
  • Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков (в центре) и фотограф Джастин Салливан (ЮАР), занявший первое место в номинации Главные новости. Одиночные работы и второе место в номинации Моя планета. Серии, на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
  • Одед Вагенштейн, Израиль. Снимок Цветочек. Категория Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии, 1-е место.
  • Тайсир Махди, Ирак. Снимок Желание жить. Категория Спорт. Одиночные фотографии, 1-е место.
  • Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
  • Луис Тато, Испания. Снимок Беспорядки в Кении после выборов. Категория Главные новости, серии, 1-е место.
  • Посетители на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
  • Джастин Салливан, ЮАР. Снимок Противостояние. Категория Главные новости, одиночные фотографии, 1-е место.
  • Победители IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на торжественной церемонии награждения в Москве.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Фотограф Алёна Кочеткова (Россия) - обладательница Гран-при и первого места в номинации "Моя планета. Серии", на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.

Жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина определило финалистов. Их работы можно увидеть в Выставочном комплексе Государственного исторического музея до 30 ноября.

Главную награду конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, получила калужанка Алена Кочеткова — автор цикла снимков "Как я болела" о борьбе с раком. Кроме того, она удостоилась первого места в номинации "Моя планета. Серия".

В 2018 году за право стать обладателем главного приза боролись 25 молодых фотографов из 14 стран. Среди них — Россия, Беларусь, Испания, Иран, Ирак, Италия и другие. На выставке представлены около 200 работ лучших молодых фотожурналистов.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Железнодорожные рельсы, фото из архива
    Кто украл рельсы?

    Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали злоумышленников, похитивших участок железной дороги республиканского значения.

  • Пассажиры в автобусе
    Агрессивный "заяц"

    Безбилетная пассажирка напала на контролера в Барановичах, чтобы успокоить разбушевавшуюся нарушительницу пришлось вызвать милицию.

  • Погода
    Вот билет на балет

    Абхазский драмтеатр будет бесплатно развозить зрителей после спектаклей – для проезда надо будет предъявить билет на постановку.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тайсир Махди, Ирак. Снимок Желание жить. Категория Спорт. Одиночные фотографии, 1-е место.
"Жизнь продолжается": выставка финалистов конкурса имени Стенина
Рай в огне: смотрите на видео, как стихия уничтожила американский Парадайс
Новые тарифы на газ, свет, воду и топливо
Новые тарифы на свет и газ: кто будет платить больше и на сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054