Крупный чиновник Госдепа США посетит Узбекистан

В Ташкенте Уэллс встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения прогресса, достигнутого в рамках программы реформ президента Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс посетит Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным Посольства США в Узбекистане, чиновница совершит кратковременный визит в Лондон 30 января, а затем отправится в Ташкент.

"В Ташкенте Уэллс встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения прогресса, достигнутого в рамках программы реформ президента Мирзиёева, международных и региональных вопросов, а также экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности", — отметили в пресс-службе Посольства США в Узбекистане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон может злоупотребить партнерством в формате "C5+1", в который входят США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Кроме того, он предостерег внешних игроков от втягивания стран региона "игру с нулевым результатом", замысел которой просматривается в концепции так называемой "Большой Центральной Азии".

"Не надо ставить центральноазиатские страны перед ложным выбором: либо на юг, либо на север. Региону требуется конструктивное окружение и партнерство во всех сторон. Безусловно, необходимо уважать все обязательства этих стран в рамках ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС", — отметил Лавров.