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Основатель USM Holdings, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов

Алишер Усманов попал в "кремлевский список" США

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Политика
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Минфин США опубликовал "кремлевский список" в рамках закона о санкциях, в который вошли бизнесмены, чиновники и руководители госкомпаний

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Предприниматель Алишер Усманов вошел в "кремлевский список" США, который опубликовало Министерство финансов страны.

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Всего в докладе имена 96 крупных бизнесменов и 114 чиновников и глав госкомпаний.

Также в список попали Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Юрий Ковальчук, Герман Греф, Владимир Богданов, Леонид Федун, Филарет Гальчев, Сергей Галицкий, Олег Бударгин.

Ранее Штаты ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ.

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Теги:
Алишер Усманов, Узбекистан, США



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