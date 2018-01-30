14:26 02 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Вода в канале, архивное фото

Узбекистан начал поставки воды в Таджикистан

Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
34321

Узбекистан начал предоставлять воду для зимнего полива земель приграничного Аштского района Согдийской области

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекистан начал предоставлять воду для зимнего полива земель приграничного Аштского района Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщает Подробно.UZ со ссылкой на таджикские СМИ.

Председатель Аштского района Зариф Мирдадо на пресс-конференции по итогам 2017 года подтвердил эту информацию.

"Вода теперь к нам идет из северного Ферганского канала. Мы совместными усилиями с соседней республикой очистили шесть километров данного канала — узбекская сторона предоставила горючее, а мы технику", — сказал Мирдадо.

По его словам, вода поступает на земли Ашта с конца 2017 года и по сегодняшний день.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сказочный персонаж Баба-Яга у избушки на курьих ножках, фото из архива
    Война со сказкой

    Бакинские чиновники объявили войну героям народных сказок — Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, а также различным пиратам.

  • Виталий Щербо - золотой призер чемпионата по гимнастике в Японии, 1995 год, архивное фото
    Олимпийский интим

    Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку украинку Татьяну Гуцу.

  • Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
    Без крови

    Специализированное отделение для проведения эндоскопических операций открыли в республиканской больнице Абхазии.

  • Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях
    Оружейный запрет

    Смогут ли США запретить Армении, Азербайджану и другим странам покупать российское вооружение?

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Безответственные покупки

    Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Повсюду шпионы

    В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.

  • Олег Будза
    Дорогие трудящиеся

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов прокомментировал решение Министерства труда Молдовы приглашать на работу в республику иностранных граждан.

  • Эстонский флаг. Иллюстративное фото
    Баланс сил

    У правящих и оппозиционных парламентских партий Эстонии сложилось примерно одинаковое количество сторонников, показывают данные январского соцопроса.

  • Самолет Boeing 747
    Турецкий чартер

    Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь
Вот как выглядит настоящая сибирская йога!
Любительницам йоги из Сибири мороз не страшен
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054