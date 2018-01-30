Мирзиёев поздравил президента Финляндии с переизбранием на пост

В послании Шавкат Мирзиёев отметил, что руководство республики рассматривает Финляндию как важного европейского партнера

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание президенту Финляндии Саули Нийнистё в связи с его переизбранием на высший государственный пост.

"Мы в Узбекистане рассматриваем Финляндию как важного перспективного европейского партнера и заинтересованы в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в послании.

Президент Узбекистана также отметил, что страны обладают широкими возможностями и потенциалом для практического взаимодействия, совместного продвижения конкретных программ и проектов в различных областях.