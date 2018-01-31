Мирзиёев назначил нового зампреда Центробанка

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Адхама Исламова заместителем председателя правления Центрального банка, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Кроме того, на него возложена задача по координации работ Агентства драгоценных металлов и Пробирной палаты.
Новый зампред получил образование в Ташкентском финансовом институте по направлению "банковское дело". Трудовую деятельность начал в 1993 году в Институте астрономии Академии наук Узбекистана.
В банковскую сферу он пришел в 1998 году, начав работать в должности специалиста в банке "Асака". С апреля 2006 по август 2008 года занимал должности заместителя начальника Департамента международного сотрудничества и экспортно-импортных операций, затем Департамента анализа финансов и стратегического развития.
Следующие четыре года он занимал должность первого заместителя, затем временно исполняющего обязанности председателя "Халк банка". Наконец, с 2014 по 2018 год Исламов работал главным консультантом Службы по координации социально-экономической политики аппарата президента Узбекистана.
Теперь, с приходом Адхама Исламова, в структуре ЦБ действуют шесть заместителей председателя правления.