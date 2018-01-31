Чем известен новый глава СНБ Ихтиёр Абдуллаев

В среду Шавкат Мирзиёев назначил Абдуллаева председателем СНБ, ранее с 1995 года службу возглавлял Рустам Иноятов

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Редакция Sputnik собрала факты биографии нового главы СНБ Узбекистана Ихтёра Абдуллаева.

Ихтиёр Абдуллаев родился 22 мая 1966 года в Учкуприкском районе Ферганской области.

С 1985 по 1990 год учился в Пермском государственном университете на правоведа.

Трудовую карьеру начал в Ферганском городском суде, где во время обучения в университете работал судебным исполнителем, а после получения диплома прошел путь от советника до судьи.

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В 1997 году перешел на работу в Службу государственного советника президента по координации действий правоохранительных и контрольных органов, где работал референтом по вопросам гражданства и амнистии.

С 2000 по 2001 год работал председателем Андижанского городского суда.

В 2002 году стал первым заместителем министра юстиции Узбекистана.

В 2006 году возглавил институт мониторинга действующего законодательства при президенте РУ и стал исполняющим обязанности государственного советника президента.

В 2009 году покинул пост директора института и стал государственным советником президента по кадровым вопросам.

В 2010 и 2015 году назначался членом сената Олий Мажлиса второго созыва.

С 21 апреля 2015 по 31 января 2018 года занимал пост генерального прокурора страны. Является государственным советником юстиции второго класса.