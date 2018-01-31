Новым генпрокурором Узбекистана стал бывший госсоветник президента

Ранее появилась информация, что Ихтиёр Абдуллаев, занимавший пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил генеральным прокурором страны Отабека Муродова, который ранее занимал должность госсоветника главы республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее появилась информация, что Ихтиёр Абдуллаев, занимавший пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова.
"Отабек Бахриддинович Муродов назначен генеральным прокурором республики Узбекистан. Есть решение президента страны", — сказал собеседник агентства.
Муродов ранее занимал пост государственного советника президента Узбекистана.
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