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Новым генпрокурором Узбекистана стал бывший госсоветник президента

© Sputnik/ Григорий Сысоев
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (147)
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Ранее появилась информация, что Ихтиёр Абдуллаев, занимавший пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил генеральным прокурором страны Отабека Муродова, который ранее занимал должность госсоветника главы республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отабек Мурадов(слева)
© STV
Отабек Мурадов(слева)
Ранее появилась информация, что Ихтиёр Абдуллаев, занимавший пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова.

"Отабек Бахриддинович Муродов назначен генеральным прокурором республики Узбекистан. Есть решение президента страны", — сказал собеседник агентства.

Муродов ранее занимал пост государственного советника президента Узбекистана.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (147)
Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Рустам Иноятов, Шавкат Мирзиёев, Надзор, Отставки и назначения



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