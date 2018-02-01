В МИД и Сенате Узбекистана прошли встречи с представителем Госдепа США

Стороны обсудили активизацию торгово-экономических и инвестиционных связей между странами

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана состоялась встреча с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента страны.

В ходе встречи чиновника проинформировали о значении проводимых в республике ключевых реформ.

© Правительство Узбекистана Первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс

Также стороны обсудили развитие межпарламентского диалога, продвижение демократических реформ и активизацию торгово-экономических и инвестиционных связей между странами.

Ранее Уэллс провела переговоры с главой МИД РУ Абдулазизом Камиловым.