США и Узбекистан заинтересованы в развитии Центральной Азии

Элис Уэллс сообщила, что будет продвигать сотрудничество с Узбекистаном, так как программа реформ направлена на демократическое развитие

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. США и Узбекистан имеют общую заинтересованность в развитии Центральной Азии, которое будет влиять на ситуацию в Афганистане.

Уэллс находилась с визитом в Узбекистане, где провела встречи с официальными лицами для обсуждения прогресса, достигнутого в рамках программы реформ президента Шавката Мирзиёева, международных и региональных вопросов, а также экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.

"У нас есть общая заинтересованность в установлении стабильности и обеспечении устойчивого развития Центрально-Азиатского региона, которое, в свою очередь, будет влиять на ситуацию в Афганистане, его развитие", — заявила первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс информационному агентству "Жахон".

Дипломат сообщила, что США будут углублять свое партнерство с Узбекистаном и работать в более широком стратегическом партнерстве с республикой по мере того, как программа реформ президента "будет продвигаться".

"Думаю, все, что сегодня воплощается в жизнь президентом Узбекистана, является очень значительным. По моему убеждению, глава республики хочет направить страну в русло демократического развития, и это воодушевляет", — добавила Уэллс.

Накануне в Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Ранее Шавкат Мирзиёев принял участие в форуме в Институте Центральной Азии и Кавказа в Вашингтоне на тему "Внешняя политика Узбекистана: преобразования и преемственность при новом руководстве".