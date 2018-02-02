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В Пекине завершилось заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС

МИД Узбекистана подписало протокол на встрече Совета нацкоординаторов

© ШОС
Политика
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Заседание прошло в подготовительном режиме к встречам "ШОС-Афганистан" с участием замминистров иностранных дел и генпрокуроров

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Делегация МИД Узбекистана приняла участие в очередном заседании Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Пекине.

В рамках встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся хода подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС, заседаниям Контактной группы "ШОС — Афганистан" на уровне заместителей министров иностранных дел, генпрокуроров.

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Sputnik / Болат Шайхинов
Делегация Узбекистана примет участие в заседании стран ШОС в Пекине
Кроме того, стороны рассмотрели проекты программы сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2018 год, Плана основных мероприятий на 2018 год и других документов, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

По завершению мероприятия был подписан итоговый Протокол.

Ранее в Китае собирались военные стран ШОС. Тогда представители министерств обороны государств обсудили итоги сотрудничества за 2017 год, а также организацию в КНР музыкального фестиваля военных оркестров "Труба мира" в 2018 году и проведение совместных военных учений "Мирная миссия — 2018".

Теги:
заседание, ШОС, МИД Узбекистана, Пекин, Афганистан, Узбекистан



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