МИД Узбекистана подписало протокол на встрече Совета нацкоординаторов

Заседание прошло в подготовительном режиме к встречам "ШОС-Афганистан" с участием замминистров иностранных дел и генпрокуроров

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Делегация МИД Узбекистана приняла участие в очередном заседании Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Пекине.

В рамках встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся хода подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС, заседаниям Контактной группы "ШОС — Афганистан" на уровне заместителей министров иностранных дел, генпрокуроров.

Sputnik / Болат Шайхинов Делегация Узбекистана примет участие в заседании стран ШОС в Пекине

Кроме того, стороны рассмотрели проекты программы сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2018 год, Плана основных мероприятий на 2018 год и других документов, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

По завершению мероприятия был подписан итоговый Протокол.

Ранее в Китае собирались военные стран ШОС. Тогда представители министерств обороны государств обсудили итоги сотрудничества за 2017 год, а также организацию в КНР музыкального фестиваля военных оркестров "Труба мира" в 2018 году и проведение совместных военных учений "Мирная миссия — 2018".