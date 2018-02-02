МИД Узбекистана подписало протокол на встрече Совета нацкоординаторов

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Делегация МИД Узбекистана приняла участие в очередном заседании Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Пекине.
В рамках встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся хода подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС, заседаниям Контактной группы "ШОС — Афганистан" на уровне заместителей министров иностранных дел, генпрокуроров.
По завершению мероприятия был подписан итоговый Протокол.
Ранее в Китае собирались военные стран ШОС. Тогда представители министерств обороны государств обсудили итоги сотрудничества за 2017 год, а также организацию в КНР музыкального фестиваля военных оркестров "Труба мира" в 2018 году и проведение совместных военных учений "Мирная миссия — 2018".