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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Арипов: Узбекистан вступил в этап цифровой трансформации

© Правительство Кыргызской республики
Политика
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Премьер-министр подчеркнул, что Узбекистан готов к сотрудничеству и выработке совместных мер в вопросах информационной безопасности и защиты данных

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации", проходящем в Алматы.

Тема встречи, на который собрались главы правительств семи стран, звучала так: "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

Абдулла Арипов рассказал коллегам, что 2018 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, принята специальная государственная программа.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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"Узбекистан тоже вступил в этап цифровой трансформации: в стране создан инновационный центр с беспрецедентными налоговыми льготами и преференциями, развивается электронное правительство — через виртуальную приемную президента за год поступило 1 миллион 600 тысяч обращений граждан", — цитирует слова главы правительства Sputnik Казахстан.

Кроме того, по словам Арипова, налоговые отчетности и таможенное оформление на 100% переведены в электронную форму, а созданная электронная система регистрации через интернет позволила сократить время открытия бизнеса до 30 минут.

Премьер-министр Узбекистана подчеркнул также, что дальнейшее экономическое развитие стран СНГ и повышение конкурентоспособности на мировой арене во многом будет зависеть от эффективного формирования и развития цифровой экономики.

"Цифровая экономика в разных странах будет развиваться разными путями и темпами, это естественный процесс. При этом можно выделить общие черты для всех моделей развития цифровой экономики. Это наличие благоприятных условий для развития инноваций, существующий объем инвестиций", — сказал он.

Узбекский премьер высказался за необходимость создания совместной площадки интеграционного партнерства между традиционными финансовыми институтами и инновационными компаниями в сфере финансовых технологий.

Такое сотрудничество будет способствовать организации совместного внедрения цифровых инновационных продуктов на финансовых рынках стран, а также выработке эффективных решений использования таких технологий, как блокчейн, открытые данные и другие, сказал Абдулла Арипов.

Теги:
Абдулла Арипов, Узбекистан, Политика



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