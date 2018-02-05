Шавкат Мирзиёев снова в списке повлиявших на международную ситуацию персон

Лидер Узбекистана отмечен вниманием в связи с тем, что с его избранием на пост президента страны стали заметны "качественно новая атмосфера и оптимизм, которых многие не ожидали"

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Барселонский центр международных отношений (CIDOB) составил список выдающихся лиц и событий, оказавших влияние на международную ситуацию в 2017 году.

Пресс-служба президента РТ The New York Times о реформах Мирзиёева: Узбекистан открывает двери

В список включено 40 лиц и событий.

Как сообщает ИА "Жахон", в данный рейтинг вошел и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лидер Узбекистана отмечен вниманием в связи с тем, что с его избранием на пост президента страны стали заметны "качественно новая атмосфера и оптимизм, которых многие не ожидали".

Специалисты испанского "мозгового центра" отмечают, что сегодня Узбекистан переживает "особенную весну" под руководством президента Шавката Мирзиёева, который в течение первого года своей деятельности, ломая все прогнозы и стереотипы, инициировал процесс открытия страны, которое уже всерьез ощущает узбекский народ.

"Освобождены десятки политических заключенных, помилованы около трех тысяч человек, тысячи людей исключены из так называемого черного списка спецслужб, а пресса начала поднимать ранее запрещенные темы. Все эти меры вкупе с дипломатическими инициативами по улучшению отношений с соседними странами создали новую атмосферу в Узбекистане, разбудив оптимизм как внутри, так и за пределами страны, которого многие не ожидали", — говорится в сообщении Центра.

Отметим, что Шавкат Мирзиёев также вошел в список CIDOB и по итогам 2016 года. Тогда в объяснительной записке к рейтингу указывалось, что при нем можно ожидать новые тенденции во внешней политике Узбекистана.