14:51 05 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев снова в списке повлиявших на международную ситуацию персон

© Пресс-служба президента РУз
Политика
Получить короткую ссылку
30920

Лидер Узбекистана отмечен вниманием в связи с тем, что с его избранием на пост президента страны стали заметны "качественно новая атмосфера и оптимизм, которых многие не ожидали"

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Барселонский центр международных отношений (CIDOB) составил список выдающихся лиц и событий, оказавших влияние на международную ситуацию в 2017 году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента РТ
The New York Times о реформах Мирзиёева: Узбекистан открывает двери
В список включено 40 лиц и событий.

Как сообщает ИА "Жахон", в данный рейтинг вошел и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лидер Узбекистана отмечен вниманием в связи с тем, что с его избранием на пост президента страны стали заметны "качественно новая атмосфера и оптимизм, которых многие не ожидали".

Специалисты испанского "мозгового центра" отмечают, что сегодня Узбекистан переживает "особенную весну" под руководством президента Шавката Мирзиёева, который в течение первого года своей деятельности, ломая все прогнозы и стереотипы, инициировал процесс открытия страны, которое уже всерьез ощущает узбекский народ.

"Освобождены десятки политических заключенных, помилованы около трех тысяч человек, тысячи людей исключены из так называемого черного списка спецслужб, а пресса начала поднимать ранее запрещенные темы. Все эти меры вкупе с дипломатическими инициативами по улучшению отношений с соседними странами создали новую атмосферу в Узбекистане, разбудив оптимизм как внутри, так и за пределами страны, которого многие не ожидали", — говорится в сообщении Центра.

Отметим, что Шавкат Мирзиёев также вошел в список CIDOB и по итогам 2016 года. Тогда в объяснительной записке к рейтингу указывалось, что при нем можно ожидать новые тенденции во внешней политике Узбекистана.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бой Василия Левита и Евгения Тищенко на Олимпиаде в 2016 году
    Верните золото

    МОК может пересмотреть результат боя между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом на Олимпиаде в Рио.

  • Самолет во время посадки в сложных метеоусловиях. Архивное фото
    Кубок в тумане

    Из-за плохих погодных условий самолет с кубком Чемпионата мира по футболу не смог приземлиться в Бишкеке и ушел на запасной аэродром.

  • Оглашение приговора, архивное фото
    Экстремизм по науке

    Власти Таджикистана обвиняют проживающего в Австралии ученого в экстремизме и призывах к насильственной смене власти.

  • Мая Набиева
    Женский суд

    Женщина – футбольный рефери – из Азербайджана рассказала Sputnik о месте женщин в спорте и о психологическом превосходстве над мужчинами.

  • Доллары, архивное фото
    Вы нам должны!

    За что российские предприятия задолжали Беларуси почти два миллиарда долларов, и за счет чего за год задолженность выросла почти на десять процентов?

  • Работа таможенной службы на КПП Псоу
    День у ворот

    Корреспондент Sputnik Абхазия провел один день на таможенном посту на реке Псоу и узнал, как работают те, кто "мзду не берет".

  • Наблюдатели ОБСЕ.
    Карабахский мониторинг

    Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе едут в Нагорный Карабах – Sputnik узнал, какова цель очередной миссии.

  • Московский Кремль
    Кремлевский сейм

    В Латвии опасаются, что "рука Москвы" может дотянуться и до выборов в законодательный орган страны и повлиять на их итоги.

  • Вид Минска, архивное фото
    Обет молчания

    Представитель парламентского Движения либералов Литвы, Пятрас Ауштрявичюс считает, что Вильнюсу необходимо прекратить политический диалог с Минском.

  • Танк ИС-3 в селе Корнешты
    Осквернение на поток

    Неизвестные, осквернившие в Молдове три мемориала, посвященных Великой Отечественной войне, заявляют, что не остановятся на этом.

  • ПДУ и телевизор
    Смотреть по-русски

    Несмотря на давление со стороны политических оппонентов, власти Таллинна вновь разместили заказ на более чем 250 телепередач на русском языке на "Первом Балтийском канале".

  • Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Чемпионский подарок

    Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев подарил кубинцу Юниеру Дортикосу пояс WBA, который выиграл у него же.

  • Бой Василия Левита и Евгения Тищенко на Олимпиаде в 2016 году
    Верните золото

    МОК может пересмотреть результат боя между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом на Олимпиаде в Рио.

  • Самолет во время посадки в сложных метеоусловиях. Архивное фото
    Кубок в тумане

    Из-за плохих погодных условий самолет с кубком Чемпионата мира по футболу не смог приземлиться в Бишкеке и ушел на запасной аэродром.

  • Оглашение приговора, архивное фото
    Экстремизм по науке

    Власти Таджикистана обвиняют проживающего в Австралии ученого в экстремизме и призывах к насильственной смене власти.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Крепостные ворота в Бухаре
Непостижимая Бухара приоткрывает сакральные двери
Жителя Сахалина завалило снегом в его доме
В плену стихии: жителя Сахалина завалило снегом в собственном доме
Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054