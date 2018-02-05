При пресс-службе президента Узбекистана появился медиацентр

Шавкат Мирзиёев произвел ряд кадровых перестановок в структуре своей пресс-службы

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение, согласно которому при пресс-службе президента организован медиацентр. Директором назначен Салихов Хусан Равшанович, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, согласно распоряжению президента, должность главного консультанта сектора по информационно-аналитической работе занял Хуршид Азимов, а ведущим консультантом того же сектора стал Бобирбек Усманов.

За организацию и проведение мероприятий будет отвечать Анвар Самадов.

В декабре прошлого года президент республики назначил себе нового пресс-секретаря, эту должность занял Комил Алламжонов. Кроме того он одновременно стал заместителем руководителя Исполнительного аппарата главы государства.