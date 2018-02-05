Абдулазиз Камилов и Ван И продолжат узбекско-китайский диалог

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретится в Китае не только со своим коллегой, но и с руководителями других министерств и ведомств

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 6-7 февраля посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба МИД.

Во время визита Камилов встретится с китайским коллегой Ваном И, руководителями ряда министерств и ведомств. Они обсудят перспективы дальнейшей активизации узбекско-китайского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посещал Китай в мае 2017 года. Глава республики участвовал в международном форуме "Один пояс, один путь".

Дипломатические отношения между странами установлены 2 января 1992 года.