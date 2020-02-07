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Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Последствия разрушительного землетрясения на Тайване
Разрушенный Тайвань: последствия мощного землетрясения на острове
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

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