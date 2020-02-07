В пленарном зале Верховного Суда Узбекистана прошел круглый стол по вопросам реформы судебной системы
Конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" созывается в Ташкенте по совместной инициативе Узбекистана и Афганистана
В Таджикистане на пять лет снизили возраст для кандидатов в президенты
Глава Штатов Дональд Трамп учредил национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы
Экстремисты могли воспользоваться напряженностью между общинами, живущими в Центральной Азии, полагает директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник