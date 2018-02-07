13:17 07 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-7°C
Прямой эфир
Поиск
Учения стран ШОС в Кыргызстане

МИД РФ: сотрудничество Ташкента с соседями нормализует обстановку в регионе

© Sputnik/ Владимир Пирогов
Политика
Получить короткую ссылку
1710

Экстремисты могли воспользоваться напряженностью между общинами, живущими в Центральной Азии, полагает директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Процесс "оздоровления" отношений между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном благоприятно сказывается на общей обстановке в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

"До недавнего времени при появлении трений в этом "треугольнике" возникала напряженность между национальными общинами, живущими в долине в тесном соседстве. Этим могли пользоваться экстремисты в подрывных целях. Сейчас благодаря "ожившему" сотрудничеству Ташкента с Бишкеком и Душанбе подобные риски снижены", — заявил дипломат.

Стерник также добавил, что Москва усилила потенциал военных баз в Таджикистане и Кыргызстане в связи с угрозами, исходящими из Афганистана. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности.

Военнослужащие РУз
Министерство обороны Узбекистана
Военно-административные секторы образованы в каждом регионе Узбекистана
"Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков (террористов "Исламского государства", организация запрещена в РФ и ряде стран. — Ред.) после их поражения в Сирии и Ираке", — заявил Стерник.

Он подчеркнул, что все эти риски "возникли не вчера" и поэтому Россия, как и ее союзники в ОДКБ и СНГ, "постоянно принимает необходимые меры".

"Укрепляется пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Кыргызстане. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности", — сказал Стерник.

По его словам, этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно.

Теги:
МИД России, СНГ, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Международная политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Салон автобуса
    Передайте за проезд!

    В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.

  • Эксперт проекта Европейского союза Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР Анна Кириленко
    Положь трубку!

    Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.

  • Наручники, архивное фото
    Торговцы смертью

    В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции

  • Выборы, фото из архива
    Гражданский долг

    В посольстве России в Азербайджане рассказали, как и где смогут проголосовать россияне, находящиеся на территории республики, на президентских выборах.

  • Знак платной дороги в Беларуси, архивное фото
    Заплати и кати!

    Каким категориям автовладельцев придется платить за проезд по белорусским трассам, а кто сможет пользоваться ими безвозмездно?

  • Батончик Mars
    "Марс" атакует

    Есть ли угроза для жителей Абхазии от популярных шоколадных конфет "Марс", рассказала главный государственный санитарный врач республики.

  • Кечутское водохранилище в Джермуке
    Водный ресурс

    Водохранилища на территории Армении в данный момент заполнены на 24% - за счет чего власти планируют пополнить водные ресурсы республики?

  • Электропоезд ЭР200 на ремонтной позиции в депо
    Поезд ушел

    Если бы не желание во всем отмежеваться от России, сейчас по российским железным дорогам бегали бы не немецкие "Сапсаны", а рижские высокоскоростные поезда.

  • Нацизм 21 века, архивное фото
    За все ответите!

    Варшава ведет активную кампанию против Киева из-за прославления на Украине пособников нацистов – постигнет ли та же участь Вильнюс?

  • Девушка с флагом Республики Молдова
    Ответ патриотов

    Почему молдавская государственность оказалась под угрозой, и что предпринимают патриоты своей страны, рассказал президент Игорь Додон.

  • Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш
    Мастера заборостроения

    Эксперт объяснил, почему внезапное удорожание проекта забора на границе с Россией является следствием договоренности внутри эстонских элит.

  • Анатолий Бибилов
    В кругу семьи

    Как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов собирается отметить свой 48-й день рождения – в материале Sputnik Южная Осетия.

  • Салон автобуса
    Передайте за проезд!

    В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.

  • Эксперт проекта Европейского союза Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР Анна Кириленко
    Положь трубку!

    Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.

  • Наручники, архивное фото
    Торговцы смертью

    В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Пенсионер построил дома собственный планетарий
Космос своими руками: пенсионер из Адыгеи построил планетарий
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054