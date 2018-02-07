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Здание парламента Республики Таджикистан

В Таджикистане возраст для кандидатов в президенты снизили с 35 до 30 лет

© Sputnik/ Руслан Кривобок
Политика
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Выборы главы Республики Таджикистан состоятся осенью 2020 года

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Лидеры Таджикистана помолодеют: в стране на пять лет снизили возраст для кандидатов в депутаты парламента и президенты. Об этом передает Sputnik Таджикистан.

Нижняя палата парламента РТ утвердила возрастной ценз в 30 лет для претендентов в депутаты парламента и главы государства.

Соответствующие поправки следуют из результатов проведенного в республике в 2016 году конституционного референдума, согласно которым руководителем страны и депутатом может быть избран гражданин Таджикистана, достигший 30-летнего возраста. Ранее всем претендентам необходимо было достичь 35 лет.

Визит Эмомали Рахмона в Кубодиёнском районе Хатлонской области
© Пресс служба президента РТ
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Депутаты также внесли поправку в закон "О выборах президента". Теперь арестовать или задержать официально зарегистрированного кандидата можно только с согласия ЦИК. Кроме того, запрещается финансирование президентских выборов другими государствами, зарубежными организациями и иностранцами.

Отмечается, что кандидат в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана в обязательном порядке должен проживать на территории страны в течение последних пяти лет. Для кандидата в члены верхней палаты это срок составляет семь лет.

Кроме этого, кандидаты в депутаты и сенаторы Таджикистана могут добровольно выйти из предвыборной гонки за десять дней до голосования, ранее этот срок составлял семь дней.

Выборы президента Таджикистана запланированы на осень 2020-го. На данный момент президентом Таджикистана является Эмомали Рахмон. Он бессменно руководит республикой с 1994 года. Он трижды переизбирался на должность президента в 1994, 1999 и 2006 годах.

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Теги:
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