Абдулазиз Камилов обсудил с Ваном И повестку конференции по Афганистану

Конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" созывается в Ташкенте по совместной инициативе Узбекистана и Афганистана

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с официальным визитом в Китае, встретился в Пекине с коллегой Ваном И, чтобы обсудить в том числе и предстоящую международную конференцию по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

"На встрече стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в КНР 11-13 мая 2017 года и переговоров с китайским руководством", — говорится в сообщении.

Предстоящей международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая созывается в Ташкенте по совместной инициативе Узбекистана и Афганистана, министры уделили особое внимание.

Во время визита в Китай Камилов также встретится с руководителями других министерств и ведомств, чтобы обсудить перспективы активизации узбекско-китайского диалога.