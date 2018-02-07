По какому пути идет судебная реформа Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik, Дилшода Рахматова. В заседании приняли участие академик Акмал Саидов, председатель ассоциации судей Убайдулла Мингбаев, председатель Конституционного суда Бахтиер Мирбабаев, председатель совета судей Маруфжон Усманов, постоянный представитель ПР ООН Хелена Фрейзер, координатор проектов ОБСЕ Жон Макгрегор, послы, руководители международных организаций, а также представители зарубежных и местных СМИ, в том числе и корреспонденты Sputnik.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Козимджан Камилов - председатель Верховного суда Узбекистана

Председатель Верховного суда Козимджан Камилов рассказал о том, какие изменения происходят в судебно-правовой системе Узбекистана.

Ветер перемен

Камилов в своем докладе указал на то, что в целях защиты законных интересов предпринимателей созданы 85 экономических судов. Также для предотвращения незаконного вмешательства в деятельность судов, и обеспечения прозрачной системы отбора и назначения судей утвержден Высший совет судей.

"На основе глубокого изучения передового опыта развитых стран мира впервые в истории страны была введена практика назначении судьи бессрочно. В этой связи были укреплены гарантии независимости судей по защите гражданских прав", — сказал Камилов.

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По словам Камилова, одним из приоритетов госполитики является последовательное продолжение судебной реформы в Узбекистане, обеспечение независимости судебной власти, постоянное совершенствование законодательной базы. В частности, в этом году в при Олий Мажлисе будет создана комиссия по содействию независимости судебной власти.

Главной задачей парламентской комиссии станет анализ вопросов, возникающих в процессе диалога с народом.

По словам председателя Верховного суда, в целях обеспечения независимости судей усовершенствуется правовая основа статуса судей. В этом году станет изучаться общественное мнение при назначении кандидатов на должность судьи.

О недопустимости вмешательства в ход расследования

Теперь в Узбекистане принимаются меры по обеспечению всестороннего расследования, дознания и доследственной проверки. В целях пресечения фактов вмешательства в следствие или деятельность судей будут усилены меры ответственности.

"Дворцы правосудия"

Для обеспечения скоординированной деятельности центральных судебных органов и других учреждений будет пересмотрено их местоположение. Руководство страны создаст комплексы "дворцы правосудия".

В целях обучения сотрудников судебной системы появится академия судебного правосудия Узбекистана.

Некоторые полномочия прокурора передадут судам

На основе передового опыта развитых стран мира в рамках расширения института "Хабеас корпус" усилится судебный контроль за процессом дознания и предварительного следствия.

В целях усиления защиты конституционных прав граждан полномочия выдавать санкции на обыск и прослушивания телефонных разговоров от прокурора будет переданы суду.

Станут наказывать за принуждение к показаниям

Запрещается использовать доказательства из показаний, заключения экспертов, вещественных доказательств и других материалов, которые были получены с нарушением требований процессуального законодательства.

Будет введена уголовная ответственность за незаконные задержание, арест и за подделку доказательств виновности

Предусматривается дальнейшее усиление ответственности за ложные сообщения о преступлениях.

Сроки уголовного преследования преступников оптимизируют

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Будут введены нормы, предусматривающие не привлекать лиц к ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие, если после их совершения прошло 10 лет.

Уменьшатся сроки рассмотрения уголовного дела. В частности, планируется внедрить систему "электронного уголовного дела".

Послы зарубежных стран, которые заслушали доклад председателя Верховного суда о реформах в судебно-правовой системе в 2018 году, дали положительную оценку роли судебной власти в Узбекистане.