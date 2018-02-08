Мирзиёев пригласил Эрдогана на конференцию по Афганистану в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время телефонного разговора пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на международную конференцию по Афганистану, проведение которой запланировано в марте в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
"Глава государства пригласил делегацию Турецкой Республики на международную конференцию по достижению мира в Афганистане, которая планируется в Ташкенте в марте", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Мирзиёева, Эрдоган высоко оценил данную инициативу и выразил готовность Турции принять участие в мероприятии.
В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили перспективы узбекско-турецкого сотрудничества, а также обменялись мнениями по международной повестке дня и другим актуальным вопросам, добавили в пресс-службе Мирзиёева.