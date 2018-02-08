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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Мирзиёев пригласил Эрдогана на конференцию по Афганистану в Ташкенте

ADEM ALTAN / AFP
Политика
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По данным пресс-службы Мирзиёева, Эрдоган высоко оценил данную инициативу и выразил готовность Турции принять участие в мероприятии

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время телефонного разговора пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на международную конференцию по Афганистану, проведение которой запланировано в марте в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

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Ранее глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов на заседании Совбеза ООН заявил, что Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести в марте международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане. Ряд стран, в том числе Россия, поддержали инициативу.

"Глава государства пригласил делегацию Турецкой Республики на международную конференцию по достижению мира в Афганистане, которая планируется в Ташкенте в марте", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Мирзиёева, Эрдоган высоко оценил данную инициативу и выразил готовность Турции принять участие в мероприятии.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили перспективы узбекско-турецкого сотрудничества, а также обменялись мнениями по международной повестке дня и другим актуальным вопросам, добавили в пресс-службе Мирзиёева.

Теги:
Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев, Турция, Афганистан, Узбекистан



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