Мирзиёев пригласил Эрдогана на конференцию по Афганистану в Ташкенте

По данным пресс-службы Мирзиёева, Эрдоган высоко оценил данную инициативу и выразил готовность Турции принять участие в мероприятии

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время телефонного разговора пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на международную конференцию по Афганистану, проведение которой запланировано в марте в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

US Army / Staff Sgt. Shane Hamann Почему обострение в Афганистане — дамоклов меч над Центральной Азией

Ранее глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов на заседании Совбеза ООН заявил, что Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести в марте международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане. Ряд стран, в том числе Россия, поддержали инициативу.

"Глава государства пригласил делегацию Турецкой Республики на международную конференцию по достижению мира в Афганистане, которая планируется в Ташкенте в марте", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Мирзиёева, Эрдоган высоко оценил данную инициативу и выразил готовность Турции принять участие в мероприятии.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили перспективы узбекско-турецкого сотрудничества, а также обменялись мнениями по международной повестке дня и другим актуальным вопросам, добавили в пресс-службе Мирзиёева.