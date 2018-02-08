Благодаря МВД Таджикистана в Узбекистане предотвратили два теракта

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Таджикистана в 2017 году предотвратили 16 попыток совершения террористических актов на территории страны.
"На территории страны МВД предотвратило в минувшем году 17 терактов, и благодаря информации, которую мы представили зарубежным коллегам, на территории России было предотвращено пять терактов, КНР — один, Узбекистана — два, по одному в Казахстане и на Украине", — сказал журналистам в четверг министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода.
Министр также сообщил, что за 2017 год за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в международный розыск были объявлены 300 граждан Таджикистана.