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Семериков: Узбекистан пока не подавал заявку на возвращение в ОДКБ

© Sputnik/ Амир Исаев
Политика
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В период смены власти в Узбекистане велись разговоры о вступлении республики в ОДКБ, однако новых заявок ни от каких стран пока не поступало

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Новых заявок на вступление в ОДКБ пока нет, заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на брифинге в Москве.

"Конечно, существует перспектива (расширения), потому что в нашем уставе записано, что наши ворота открыты. Но реальных заявок пока нет. Интересуются. Были такие разговоры относительно Узбекистана, в период смены власти, но все это на уровне разговоров", — пояснил он.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik/ Евгений Биятов
Узбекистан пока не рассматривает вопрос возобновления членства в ОДКБ
ОДКБ — международная региональная организация, целями деятельности которой являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита независимости и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении этих целей государства-члены отдают политическим средствам".

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. Высшим органом Организации является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает генерального секретаря.

Теги:
вступление, ОДКБ, Узбекистан



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