Ташкент и Кабул 9 февраля обсудят подготовку конференции по Афганистану

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Власти Узбекистана 9 февраля обсудят с делегацией Афганистана подготовку к намеченной на март в Ташкенте международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекского МИД.
Ранее глава ведомства Абдулазиз Камилов на заседании Совбеза ООН заявил, что Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести в Ташкенте международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане. Ряд стран, в том числе РФ, поддержали инициативу.
По данным пресс-службы, в программе визита встречи и переговоры в правительстве, МИД и других госструктурах, а также обсуждение практических аспектов подготовки к проведению в Ташкенте международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ).