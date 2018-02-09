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Ташкент и Кабул 9 февраля обсудят подготовку конференции по Афганистану

Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Тема:
Борьба с терроризмом (29)
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В программе визита афганской делегации встречи и переговоры в правительстве РУ, МИД и других госструктурах, а также обсуждение практических аспектов подготовки к проведению в Ташкенте международной конференции

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Власти Узбекистана 9 февраля обсудят с делегацией Афганистана подготовку к намеченной на март в Ташкенте международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекского МИД.

Ранее глава ведомства Абдулазиз Камилов на заседании Совбеза ООН заявил, что Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести в Ташкенте международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане. Ряд стран, в том числе РФ, поддержали инициативу.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ADEM ALTAN / AFP
Мирзиёев пригласил Эрдогана на конференцию по Афганистану в Ташкенте
"Девятого февраля в Ташкент с рабочим визитом прибывает делегация Исламской Республики Афганистан во главе со старшим советником президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мухаммадом Ханифом Атмаром", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в программе визита встречи и переговоры в правительстве, МИД и других госструктурах, а также обсуждение практических аспектов подготовки к проведению в Ташкенте международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ).

Тема:
Борьба с терроризмом (29)

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Теги:
Афганистан, Узбекистан



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