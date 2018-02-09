Мирзиёев рассказал, за счет чего будет снижена стоимость проезда в метро

Юнусабадскую линию Ташкентского метрополитена протяженностью 2,9 километра намечено сдать в эксплуатацию в 2019 году

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Юнусабадский район Ташкента осмотрел строящиеся надземные и подземные линии метрополитена, сообщает пресс-служба главы республики.

Необходимо обеспечить взаимодополняемость линий метрополитена и маршрутов автобусов, вести мониторинг пользования пассажирами услугами общественного транспорта и на основе анализа оптимизировать его маршруты, отметил глава государства. Он добавил, что необходимо снижать стоимость проезда за счет увеличения численности пассажиров.

"Метрополитен своей доступностью, безопасностью и продуманностью должен быть удобен для людей", — сказал Мирзиёев.

В районе продолжается второй этап строительства Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена. Для прокладки тоннеля выполнены бетонные работы протяженностью 305 метров и установлено 330 сборных железо-бетонных конструкций. На объекте трудятся более 200 рабочих и инженеров. Используется современная техника из Германии и Китая. Линию протяженностью 2,9 километра намечено сдать в эксплуатацию в 2019 году.

Президенту также рассказали о строящемся в столице надземном метро. Президент дал указания по совершенствованию строительных работ, применению легковесных, но прочных строительных материалов, благоустройству территорий под эстакадами, внедрению дополнительных услуг.