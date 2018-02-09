Мирзиёев предложил включить шахматы в школьную программу

Во время визита в Алмазарский район Ташкента глава государства осмотрел проект парка на берегу канала Кичкирик, познакомился с работой системы "Безопасный город" и пообщался с местными жителями

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Библиотеки имени Абдуллы Кадыри и Чулпана, которые откроются в парке на берегу канала Кичкирик в Алмазарском районе Ташкента, должны будут плотно работать со столичными школами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Проект парка, предусматривающий также детские и спортивные площадки, современные аттракционы, представили сегодня главе республики.

Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Алмазарский район Ташкента

Мирзиёев дал указания по созданию удобств для отдыха населения, организации чайханы и центра аскии для аксакалов, строительству неподалеку поликлиники.

Президент также ознакомился с проводимой в Ташкенте работой в рамках концепции "Безопасный город" и пообщался с представителями общественности Ташкента об укреплении мира и спокойствия в стране, обеспечении населения жильем и работой, поддержке женщин. Во время беседы президент предложил включить шахматы в школьную программу.