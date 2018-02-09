Арипов проведет встречу с вице-премьером и министром финансов Кореи

Встречу чиновники рассматривают как логическое продолжение реализации договоренностей между странами, которые были достигнуты в ходе госвизита Шавката Мирзиёева в Сеул в ноябре 2017 года

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Вице-премьер и министр финансов Республики Корея Ким Донг Ён прибудут в Ташкент для встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Об этом сообщает "Народное слово" со ссылкой на агентство "Ёнхап". Встреча станет одним из этапов реализации соглашений, достигнутых во время госвизита президента Шавката Мирзиёева в Республику Корея.

Напомним, визит состоялся в ноябре 2017 года. Итогами первой поездки узбекского лидера в Южную Корею стали миллиардные контракты, новые инвестиционные проекты и культурное сотрудничество.